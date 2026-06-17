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Пара щекочет друг друга
Пара щекочет друг друга
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Ирина Малова Опубликована сегодня в 17:16

Счастье выбивает из колеи: почему от хороших новостей вдруг становится не по себе

Радостные события в жизни нередко сопровождаются неприятным осадком в виде тревоги или внутреннего напряжения. О причинах таких эмоциональных качелей и механизмах работы мозга рассказала NewsInfo нейропсихолог, клинический психолог Кира Макарова.

Ранее психологи отмечали, что даже позитивные перемены, такие как карьерный рост, свадьба или покупка жилья, могут провоцировать у людей сомнения и самокритику. Специалисты подчеркивают, что подобные состояния часто связаны с необходимостью адаптации к новым условиям жизни.

Фундаментальная задача нашего мозга — обеспечение безопасности, говорит психолог. Любой всплеск эмоционального состояния, независимо от знака события, воспринимается как потенциальная угроза стабильности, так как он временно выводит нас из привычного равновесия. Эмоции обслуживают психику, но пока они не прожиты, человек остается в состоянии, лишенном контроля. В такие моменты мозг начинает сканировать ситуацию, задаваясь вопросом, нет ли здесь скрытой опасности.

"Эмоциональная сфера — это важнейший аспект нашей психики. Когда эмоция рождается из-за какой-то ситуации, она перекрывает умственную деятельность на какое-то время. Мы должны это принять, понять, для себя разобрать, переработать. И когда мы перерабатываем, когда для себя поняли, приняли ситуацию, мы успокаиваемся", — пояснила Макарова.

Важно понимать, как не позволять потоку новостей управлять собственным состоянием. Специалист отмечает, что при возникновении сильного волнения необходимо дать себе время на осмысление происходящего. В таких обстоятельствах эффективно помогают регулярные привычки и рутина, позволяющие снизить нагрузку на нервную систему. Если же эмоциональная реакция переходит в патологическую форму, стоит помнить, что тревога за здоровье может скрывать более глубокие психологические конфликты.

"Разница только в дозе тревоги, в переживании. Чувства могут быть смешанными, потому что мы теряем контроль. А когда мы теряем контроль над собой, первый сигнал, который наш мозг начинает для себя обрабатывать — все ли в порядке? Мы в безопасности или нет? Доля тревожности в радостной ситуации у всех разная в силу типа нервной системы, жизненного опыта, уровня развития эмоционального интеллекта", — добавила нейропсихолог.

Специалисты напоминают, что существуют проверенные техники для быстрого восстановления контроля, если эмоции начали подавлять рациональное мышление. При этом постоянный поиск новых ярких впечатлений может привести к истощению, поэтому важно учитывать, как именно работает адреналиновая зависимость, чтобы не попасть в ловушку поиска постоянных эмоциональных качелей.

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Автор Ирина Малова
Ирина Малова — корреспондент НьюсИнфо

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