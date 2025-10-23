Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Ким Кардашьян
Ким Кардашьян
© commons.wikimedia.org by Nicole Alexander is licensed under CC BY 3.0
Культура и шоу-бизнес
Алексей Ларин Опубликована сегодня в 0:49

Бомба в голове: Ким Кардашьян призналась, что врачи нашли у неё смертельную угрозу

Врачи обнаружили у Ким Кардашьян аневризму мозга во время планового обследования

Ким Кардашьян призналась, что пережила самый тяжелый период в жизни после того, как врачи диагностировали у нее аневризму мозга. Об этом телезвезда рассказала в одном из эпизодов реалити-шоу "Кардашьяны", на который ссылается издание Entertainment Weekly.

Во время планового обследования предпринимательница прошла МРТ. На снимках специалисты заметили подозрительное образование, похожее на небольшую аневризму. По словам Ким, врачи предположили, что заболевание могло развиться из-за сильного эмоционального стресса, который она испытывала в последние месяцы.

"Неделя после того, как я узнала об этом, была самой тяжелой в моей жизни", — призналась Ким Кардашьян.

Новые детали в седьмом сезоне шоу

Помимо откровенного признания о болезни, седьмой сезон "Кардашьянов" обещает показать зрителям, как складываются отношения Ким с бывшим мужем, музыкантом Канье Уэстом.

"Мой бывший будет в моей жизни, что бы ни случилось. У нас четверо общих детей", — сказала Ким Кардашьян в тизере проекта.

Что такое аневризма мозга

Аневризма — это выпячивание стенки кровеносного сосуда, чаще всего артерии. В случае с головным мозгом она может долго не давать о себе знать, но в любой момент стать причиной инсульта.

Причинами образования аневризмы могут быть:

  1. хронический стресс;

  2. повышенное артериальное давление;

  3. наследственные факторы;

  4. курение и злоупотребление алкоголем;

  5. травмы головы.

Опасность заключается в том, что при разрыве сосудистой стенки происходит кровоизлияние в мозг, что требует срочной хирургической помощи.

Как проводится лечение

Современная медицина предлагает два основных метода лечения аневризмы мозга:

  1. клипирование — хирургическая операция, при которой сосуд изолируют от кровотока.

  2. эндоваскулярная терапия — щадящий способ, при котором через артерию вводят катетер и блокируют поврежденный участок.

Помимо оперативного вмешательства, важную роль играет наблюдение у невролога, контроль давления и профилактика стрессовых ситуаций.

Советы врачей: как снизить риски

Медики напоминают, что регулярные обследования и внимательное отношение к самочувствию — лучший способ вовремя выявить угрозу. Рекомендуется:
• проходить МРТ или ангиографию при частых головных болях;
• контролировать уровень холестерина и давление;
• уделять внимание отдыху и сну;
• избегать переутомления.

Специалисты также советуют не игнорировать тревожные сигналы организма, особенно если в семье уже были случаи сосудистых заболеваний.

А что если диагноз поставлен?

Если врачи подтвердили наличие аневризмы, это не всегда означает срочную операцию. Иногда назначается динамическое наблюдение, особенно при небольшом размере образования. Главное — строго следовать рекомендациям специалистов и избегать нагрузок, которые могут повысить давление.

Пациентам также рекомендуют отказаться от курения, алкоголя и употребления большого количества кофеина, так как эти факторы способны усугубить состояние сосудов.

Мифы и правда об аневризме

Миф: аневризма всегда приводит к инсульту.
Правда: многие пациенты живут с ней долгие годы, если выполняют назначения врачей.

Миф: заболевание встречается только у пожилых.
Правда: аневризму могут диагностировать и у людей младше 40 лет, особенно при сильных стрессах.

Миф: симптомы всегда очевидны.
Правда: в большинстве случаев болезнь протекает бессимптомно и выявляется случайно.

Исторический контекст

Первые операции по устранению аневризм проводились еще в начале XX века, однако эффективные методы лечения появились лишь с развитием микрохирургии. Сегодня подобные вмешательства считаются относительно безопасными и проводятся во многих клиниках мира.

Интересные факты

  1. По данным ВОЗ, около 5% населения Земли имеют аневризму, не подозревая об этом.

  2. Женщины страдают от заболевания чаще мужчин — примерно в два раза.

  3. Хронический стресс считается одним из ключевых факторов риска, наряду с гипертонией.

