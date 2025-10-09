Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Синапс и работа нейронов
Синапс и работа нейронов
© Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Главная / Красота и здоровье
Дарья Казаку Опубликована сегодня в 17:59

Мозг подаёт сигналы раньше, чем тело: вот что означают внезапная рассеянность и забывчивость

Невролог Суворинова: ранняя забывчивость может указывать на старение мозга

Даже лёгкая забывчивость, внезапная рассеянность или трудности с концентрацией могут быть первыми звоночками того, что мозг начинает стареть раньше времени. Об этом Pravda.Ru рассказала врач-невролог, доцент кафедры неврологии, нейрохирургии и медицинской генетики имени Л. О. Бадаляна РНИМУ имени Пирогова Наталья Суворинова.

"Если привычные дела вдруг стали даваться с трудом, если замечаете, что всё чаще что-то забываете или теряете концентрацию, — это уже повод насторожиться", — пояснила врач-невролог Наталья Суворинова.

Возрастные изменения мозга не случаются внезапно — они развиваются постепенно и часто остаются незамеченными. Первые признаки — замедленное мышление, трудности с запоминанием новых данных, утомляемость при умственной работе. Всё это, по словам специалиста, требует внимания и профилактики.

Почему мозг стареет быстрее

Причины ускоренного старения мозга разнообразны. Наиболее частые:

  1. Хронический стресс - вызывает избыточное выделение кортизола, что повреждает нейроны.

  2. Недосыпание - мешает мозгу очищаться от токсинов, накопленных за день.

  3. Плохое питание - избыток сахара и трансжиров снижает нейропластичность.

  4. Малоподвижный образ жизни - ухудшает кровоснабжение мозга.

  5. Отсутствие когнитивной нагрузки - нейронные связи ослабевают при бездействии.

"Прежде всего важно отказаться от вредных привычек, наладить режим сна, питания и отдыха", — отметила Суворинова.

Сравнение: что отличает здоровый мозг от уставшего

Признак Здоровый мозг Стареющий мозг
Память Быстрое запоминание новой информации Сложности при обучении и воспоминании
Концентрация Удержание внимания длительное время Рассеянность, быстрая утомляемость
Энергия Высокая работоспособность Частое чувство усталости
Настроение Эмоциональная устойчивость Перепады настроения, раздражительность

Как поддерживать мозг в форме: пошагово

  1. Сон не менее 7 часов. В фазе глубокого сна мозг восстанавливается.

  2. Регулярные прогулки и физическая активность - йога, плавание, быстрая ходьба.

  3. Рацион с омега-3, магнием и витаминами группы B - например, рыба, орехи, зелень.

  4. Отказ от курения и алкоголя - эти привычки ускоряют гибель нейронов.

  5. Когнитивные тренировки - чтение, изучение языков, настольные игры.

  6. Социальная активность - живое общение стимулирует память и эмоции.

"Нарушение работы мозга может быть следствием не только неврологических проблем, но и заболеваний сердца, печени, почек, желудочно-кишечного тракта. Поэтому нужно подходить к вопросу комплексно", — подчеркнула Наталья Суворинова.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: списывать ухудшение памяти на возраст.
    Последствие: поздняя диагностика неврологических нарушений.
    Альтернатива: профилактическая консультация у терапевта и невролога.

  • Ошибка: постоянное недосыпание.
    Последствие: снижение когнитивных функций.
    Альтернатива: регулярный режим сна с восстановлением циркадных ритмов.

  • Ошибка: игнорирование физической активности.
    Последствие: нарушение кровообращения мозга.
    Альтернатива: ежедневные прогулки, упражнения на растяжку и дыхание.

А что если… тревожные симптомы появились рано?

Если забывчивость и трудности с концентрацией стали заметны в 30-40 лет, это не приговор. Важно вовремя изменить образ жизни, проверить состояние сосудов и исключить хронические заболевания. При необходимости врач назначит обследование: ЭКГ, анализ крови, УЗДГ сосудов головы и шеи.

"Не стоит ждать, пока симптомы станут выраженными. Если что-то беспокоит — лучше прийти к врачу сразу", — добавила Суворинова.

Плюсы и минусы ранней диагностики

Плюсы Минусы
Возможность вовремя скорректировать образ жизни Потребность в регулярных обследованиях
Снижение риска деменции Дополнительные затраты на профилактику
Контроль за состоянием сосудов и сердца Необходимость дисциплины и самоконтроля

FAQ

Какие первые признаки старения мозга?
Забывчивость, снижение концентрации, трудности с выполнением привычных задач.

Можно ли замедлить старение мозга?
Да. Регулярная активность, сон, питание и тренировка памяти помогают сохранить когнитивные функции.

К какому врачу обращаться при подозрениях?
Сначала к терапевту, затем — при необходимости — к неврологу.

Мифы и правда

  • Миф: мозг необратимо деградирует с возрастом.
    Правда: нейропластичность сохраняется всю жизнь, если мозг тренировать.

  • Миф: витамины не влияют на когнитивные функции.
    Правда: витамины B6, B12 и D поддерживают работу нервной системы.

  • Миф: память ухудшается только у пожилых.
    Правда: стресс и переутомление могут вызвать аналогичные симптомы в любом возрасте.

3 интересных факта

  1. Мозг человека составляет всего 2% массы тела, но потребляет около 20% энергии.

  2. Нейроны способны образовывать до 10 000 связей друг с другом.

  3. Ежедневная ходьба на 30 минут снижает риск деменции почти на 40%.

Исторический контекст

Первые исследования старения мозга начались в середине XX века, когда врачи заметили связь между образом жизни и когнитивным снижением. Сегодня учёные изучают влияние нейропластичности и возможностей восстановления памяти даже в пожилом возрасте.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Специалисты рекомендуют проветривать комнаты утром до 8:00 и вечером после 20:00 сегодня в 16:35
Дом дышит — вы живёте дольше: главный зимний секрет здоровья

Узнайте, как короткие 5-10 минутные проветривания зимой могут значительно улучшить качество воздуха в вашем доме, снизить риски плесени и сэкономить на отоплении.

Читать полностью » Зелёный чай улучшает концентрацию и поддерживает уровень энергии на протяжении всего дня сегодня в 16:17
Мечтаете о лучшем сне и улучшении настроения? Этот простой напиток решит все проблемы

Узнайте, как зеленый чай может улучшить вашу концентрацию, сон и даже поддержать ваше эмоциональное состояние. Шесть причин добавить этот напиток в свой рацион.

Читать полностью » Профессор Вадим Богачёв: при сердечном приступе давление падает до 100 на 30 сегодня в 15:32
Давление падает, дыхание сбивается — первые секунды, решающие всё

Сердечный приступ может настичь неожиданно. Узнайте, как распознать его признаки и что делать до приезда скорой помощи!

Читать полностью » Влияние напитков на мозг: сладкие газировки и энергетики ускоряют старение мозга и ухудшают память сегодня в 15:03
Пьете эти напитки? Они старят ваш мозг быстрее, чем вы думаете

Некоторые напитки, которые мы часто потребляем, могут пагубно повлиять на здоровье мозга, ускоряя старение и снижая память. Разбираемся, какие из них самые опасные.

Читать полностью » Питание после 60 лет помогает сохранить здоровье сердца и мозга — Елена Соловьёва сегодня в 14:15
Меню долголетия: как заменить 5 привычных продуктов и почувствовать себя моложе уже через неделю

Питание после 60 — не про ограничения, а про энергию и долголетие. Что стоит убрать с тарелки и чем заменить, чтобы тело и ум оставались в форме.

Читать полностью » Инфекционист Поздняков: вакцина сегодня в 14:10
Грипп готовится к атаке, но у врачей уже есть ответ: вакцины нового сезона раскрыты

В России для бесплатной вакцинации от гриппа используют отечественные препараты. Инфекционист объясняет, чем отличаются «Совигрипп», "Ультрикс" и "Флю-М" и какую вакцину выбрать.

Читать полностью » Врач Дэниел Аткинсон: часовая ходьба в любое время дня улучшает здоровье сердца сегодня в 13:16
Шесть утра, шесть вечера, шестьдесят минут: распорядок, который переписывает правила долголетия

Метод "шесть-шесть-шесть" советует гулять по часу утром и вечером. Врач объясняет, действительно ли время имеет значение или для сердца важнее скорость и регулярность.

Читать полностью » Стоматолог Ольга Гусева предупредила: чистка зубов содой разрушает эмаль и раздражает дёсны сегодня в 13:15
Белоснежная улыбка ценой крови: почему сода стирает зубы до боли

Сода кажется быстрым способом сделать улыбку белее, но стоматологи предупреждают: результат может обернуться бедой для эмали. Чем заменить опасный "отбеливатель" — читайте далее.

Читать полностью »

Новости
Спорт и фитнес
Комплекс упражнений для кора: сжигаем жир и улучшаем выносливость
Наука
Древние мастера Пиренейского полуострова использовали особые пигменты
Красота и здоровье
Исследователи выяснили: ультрафиолет меняет структуру аллергенов, делая их безопасными для иммунитета
Авто и мото
Эксперт CARCRAFT GROUP рассказал, как безопасно купить автомобиль через маркетплейс
Садоводство
Осенняя посадка деревьев опасна для персика, абрикоса и декоративных кустарников
Туризм
Бухта Халонг во Вьетнаме включена ЮНЕСКО в список Всемирного наследия
Культура и шоу-бизнес
Джоди Фостер представила французскую драму "Частная жизнь" на Нью-Йоркском кинофестивале
Красота и здоровье
Тыква поддерживает здоровье глаз: высокое содержание бета-каротина помогает предотвратить старение клеток
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet