Мозг подаёт сигналы раньше, чем тело: вот что означают внезапная рассеянность и забывчивость

Даже лёгкая забывчивость, внезапная рассеянность или трудности с концентрацией могут быть первыми звоночками того, что мозг начинает стареть раньше времени. Об этом Pravda.Ru рассказала врач-невролог, доцент кафедры неврологии, нейрохирургии и медицинской генетики имени Л. О. Бадаляна РНИМУ имени Пирогова Наталья Суворинова.

"Если привычные дела вдруг стали даваться с трудом, если замечаете, что всё чаще что-то забываете или теряете концентрацию, — это уже повод насторожиться", — пояснила врач-невролог Наталья Суворинова.

Возрастные изменения мозга не случаются внезапно — они развиваются постепенно и часто остаются незамеченными. Первые признаки — замедленное мышление, трудности с запоминанием новых данных, утомляемость при умственной работе. Всё это, по словам специалиста, требует внимания и профилактики.

Почему мозг стареет быстрее

Причины ускоренного старения мозга разнообразны. Наиболее частые:

Хронический стресс - вызывает избыточное выделение кортизола, что повреждает нейроны. Недосыпание - мешает мозгу очищаться от токсинов, накопленных за день. Плохое питание - избыток сахара и трансжиров снижает нейропластичность. Малоподвижный образ жизни - ухудшает кровоснабжение мозга. Отсутствие когнитивной нагрузки - нейронные связи ослабевают при бездействии.

"Прежде всего важно отказаться от вредных привычек, наладить режим сна, питания и отдыха", — отметила Суворинова.

Сравнение: что отличает здоровый мозг от уставшего

Признак Здоровый мозг Стареющий мозг Память Быстрое запоминание новой информации Сложности при обучении и воспоминании Концентрация Удержание внимания длительное время Рассеянность, быстрая утомляемость Энергия Высокая работоспособность Частое чувство усталости Настроение Эмоциональная устойчивость Перепады настроения, раздражительность

Как поддерживать мозг в форме: пошагово

Сон не менее 7 часов. В фазе глубокого сна мозг восстанавливается. Регулярные прогулки и физическая активность - йога, плавание, быстрая ходьба. Рацион с омега-3, магнием и витаминами группы B - например, рыба, орехи, зелень. Отказ от курения и алкоголя - эти привычки ускоряют гибель нейронов. Когнитивные тренировки - чтение, изучение языков, настольные игры. Социальная активность - живое общение стимулирует память и эмоции.

"Нарушение работы мозга может быть следствием не только неврологических проблем, но и заболеваний сердца, печени, почек, желудочно-кишечного тракта. Поэтому нужно подходить к вопросу комплексно", — подчеркнула Наталья Суворинова.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

Ошибка: списывать ухудшение памяти на возраст.

Последствие: поздняя диагностика неврологических нарушений.

Альтернатива: профилактическая консультация у терапевта и невролога.

Ошибка: постоянное недосыпание.

Последствие: снижение когнитивных функций.

Альтернатива: регулярный режим сна с восстановлением циркадных ритмов.

Ошибка: игнорирование физической активности.

Последствие: нарушение кровообращения мозга.

Альтернатива: ежедневные прогулки, упражнения на растяжку и дыхание.

А что если… тревожные симптомы появились рано?

Если забывчивость и трудности с концентрацией стали заметны в 30-40 лет, это не приговор. Важно вовремя изменить образ жизни, проверить состояние сосудов и исключить хронические заболевания. При необходимости врач назначит обследование: ЭКГ, анализ крови, УЗДГ сосудов головы и шеи.

"Не стоит ждать, пока симптомы станут выраженными. Если что-то беспокоит — лучше прийти к врачу сразу", — добавила Суворинова.

Плюсы и минусы ранней диагностики

Плюсы Минусы Возможность вовремя скорректировать образ жизни Потребность в регулярных обследованиях Снижение риска деменции Дополнительные затраты на профилактику Контроль за состоянием сосудов и сердца Необходимость дисциплины и самоконтроля

FAQ

Какие первые признаки старения мозга?

Забывчивость, снижение концентрации, трудности с выполнением привычных задач.

Можно ли замедлить старение мозга?

Да. Регулярная активность, сон, питание и тренировка памяти помогают сохранить когнитивные функции.

К какому врачу обращаться при подозрениях?

Сначала к терапевту, затем — при необходимости — к неврологу.

Мифы и правда

Миф: мозг необратимо деградирует с возрастом.

Правда: нейропластичность сохраняется всю жизнь, если мозг тренировать.

Миф: витамины не влияют на когнитивные функции.

Правда: витамины B6, B12 и D поддерживают работу нервной системы.

Миф: память ухудшается только у пожилых.

Правда: стресс и переутомление могут вызвать аналогичные симптомы в любом возрасте.

3 интересных факта

Мозг человека составляет всего 2% массы тела, но потребляет около 20% энергии. Нейроны способны образовывать до 10 000 связей друг с другом. Ежедневная ходьба на 30 минут снижает риск деменции почти на 40%.

Исторический контекст

Первые исследования старения мозга начались в середине XX века, когда врачи заметили связь между образом жизни и когнитивным снижением. Сегодня учёные изучают влияние нейропластичности и возможностей восстановления памяти даже в пожилом возрасте.