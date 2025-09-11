Без лишних усилий: FTL1 и способ вернуть остроту ума, который все упускают

Представьте: учёные нашли белок, который ускоряет старение мозга, и научились его "выключать". Это не фантазия, а реальность из свежего исследования. Что это значит для нашего будущего? Давайте разберёмся шаг за шагом.

Почему старение мозга остаётся загадкой?

Люди веками ищут способы остановить время, но биология старения — это сложная сеть белков и генов, влияющих на органы. Особенно страдает мозг, где процессы обучения и памяти замедляются. Новое исследование, опубликованное в журнале Nature Aging, проливает свет на эту проблему, фокусируясь на гиппокампе — ключевой области мозга, отвечающей за память.

Учёные сравнили мозг старых (18-22 месяца) и молодых (2-3 месяца) самцов мышей. В гиппокампе, напоминающем морского конька, они нашли всего один отличающийся белок: FTL1. Этот белок, известный как лёгкая цепь 1 ферритина, отвечает за хранение железа в организме. У пожилых мышей его уровень был повышен, что, по мнению исследователей, отражает изменения в метаболизме железа из-за старения.

Влияние FTL1 на клетки мозга

Дальнейшие тесты показали, что избыток FTL1 негативно влияет на митохондрии — "энергетические станции" клеток. Это может вызывать структурные изменения в нейронах и способствовать старению.

"В совокупности эта работа постулирует изменения в динамике митохондрий и структурные изменения внутренней мембраны как потенциальные нисходящие механизмы, регулирующие способствующие старению эффекты повышенного нейронального FTL1", — пишут авторы.

Удивительные результаты экспериментов

Чтобы подтвердить гипотезу, команда искусственно повысила уровень FTL1 в мозге молодых мышей. Результат? Их мозг "постарел": появились проблемы с ориентацией в лабиринте и распознаванием объектов. То же произошло с клетками в пробирках — нейриты (отростки) стали короче.

Но самое поразительное: снижение уровня FTL1 у старых мышей привело к росту новых нейронных связей и улучшению когнитивных тестов. Это не просто замедление, а настоящее обращение процессов старения вспять.

Что говорят эксперты?

Соавтор исследования Сол Вильеда из Института исследований старения имени Бакара при Калифорнийском университете в Сан-Франциско поделился оптимизмом: сейчас вселяет надежду работать над биологией старения.

На основе этих данных учёные планируют разработать препараты, целящиеся в FTL1. "Мы видим больше возможностей смягчить самые тяжелые последствия старости", — отметил Вильеда.

Кроме того, исследование связывает FTL1 с серьёзными заболеваниями:

мутации в гене Ftl1 вызывают нейроферритинопатию — болезнь, при которой накопление железа приводит к проблемам с движением, глотанием и речью.

при болезни Альцгеймера тоже нарушается метаболизм железа.

"Наши данные открывают захватывающую возможность того, что благоприятное воздействие воздействия на нейрональный FTL1 в пожилом возрасте может распространяться шире, выходя за рамки когнитивного старения, и на нейродегенеративные заболевания у пожилых людей", — заключили ученые.

Это исследование открывает дверь к новым методам борьбы не только со старением, но и с нейродегенеративными болезнями. Время покажет, как эти открытия изменят медицину.