Память и работа мозга
Алина Семёнова Опубликована сегодня в 8:43

Не генетика, а бытовые мелочи: неожиданные факторы, которые старят или молодят ваш мозг

Качественный сон омолаживает мозг на восемь лет — Таннер

Старение мозга часто воспринимают как неизбежность, но данные современных исследований всё чаще указывают: на темпы когнитивного износа влияют повседневные решения. Набор привычек, которые кажутся "бытовыми мелочами", способен дать измеримый эффект — вплоть до разницы в несколько лет по состоянию нервной ткани. Об этом сообщают специалисты Университета Флориды, анализировавшие связь образа жизни и "возраста мозга".

Как учёные измеряли "возраст мозга"

В исследовании участвовали 128 взрослых, причём большинство из них страдали хронической болью, которая, по оценке авторов, может ускорять износ нервной системы. Для оценки состояния мозга применяли магнитно-резонансную томографию (МРТ) и алгоритмы машинного обучения. Такой подход позволил вычислить "возраст мозга" каждого участника — показатель, отражающий состояние нервной ткани.

Затем учёные сравнили этот показатель с фактическим возрастом участников и определили "разрыв в возрасте мозга". Именно он показывал, насколько мозг выглядит "старше" или "моложе" паспортных данных. Анализ помог связать различия в этом разрыве с факторами повседневной жизни и состоянием человека.

Какие факторы ускоряют старение нервной системы

Авторы работы пришли к выводу, что на более "старый" мозг статистически чаще указывают негативные обстоятельства. В их числе названы хроническая боль, финансовые трудности и высокий уровень стресса. Такие факторы, как отмечается, связаны с ускорением неблагоприятных изменений в нервной ткани.

При этом исследование подчёркивает, что влияние негативных условий со временем может ослабевать. Это важное наблюдение, поскольку оно указывает на возможность частичной компенсации рисков при изменении образа жизни. Параллельно с этим позитивные привычки демонстрируют более устойчивый эффект.

Какие привычки дают "молодой" мозг

Среди факторов, связанных с замедлением старения мозга, исследователи выделили качественный сон, поддержание оптимального веса, отказ от курения, эффективное управление стрессом и крепкие социальные связи. Участники, у которых таких факторов было больше, показывали наиболее благоприятные результаты.

По данным МРТ, люди с максимальным набором позитивных привычек имели мозг, который выглядел примерно на восемь лет моложе их реального возраста. В течение двухлетнего наблюдения у них фиксировалось значительное замедление процессов старения мозга. При этом отмечается, что позитивное влияние привычек остаётся стабильным.

Что, по мнению авторов, можно изменить

Соавтор исследования Джаред Таннер акцентировал внимание на практической стороне выводов.

"Эти аспекты находятся под нашим контролем. Плохой сон можно исправить, отношение к стрессу изменить, а оптимизм развить", — подчеркнул соавтор исследования Джаред Таннер.

Эта позиция подчёркивает, что речь идёт не о редких медицинских вмешательствах, а о корректировке повседневных сценариев.

Старший автор исследования Кимберли Сибиль добавила, что эффект накапливается:

"Каждый дополнительный полезный фактор, будь то качественный сон, повышенная физическая активность или крепкие социальные связи, даёт измеримое преимущество для мозга", — резюмировала старший автор исследования Кимберли Сибиль.

Учёные предполагают, что разработанные стратегии могут быть полезны не только людям с хронической болью, но и здоровым взрослым, которые стремятся замедлить когнитивное старение.

