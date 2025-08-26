Пожилые, но не усталые: как возраст может быть новым началом для мозга

С возрастом мы часто ожидаем, что наш мозг будет подвержен естественному процессу дегенерации. Однако недавние исследования ставят под сомнение это общее представление. Результаты, которые показывают, что некоторые области мозга могут не только сохранять свою структуру, но и улучшаться с возрастом.

Исследование и его результаты

Анализ, проведенный на мозге как мышей, так и людей, выявил, что определенные участки соматосенсорной коры — области, отвечающей за обработку сенсорной информации — не истончаются, а, наоборот, становятся более выраженными. Это открытие подчеркивает, что мозг способен адаптироваться и изменяться даже в пожилом возрасте. Чем больше мы используем его, тем сильнее он может стать.

Нейробиолог Эстер Кюн из Немецкого центра нейродегенеративных заболеваний объясняет, что не считалось, что первичная соматосенсорная кора состоит из нескольких тонких слоев ткани, каждый из которых имеет свою архитектуру и функцию. Теперь мы увидели, что эти слои стареют по-разному.

Она добавляет, что хотя кора головного мозга в целом истончается, некоторые слои остаются стабильными или даже утолщаются с возрастом. Это связано с их активным использованием, что поддерживает их функциональность.

Нейропластичность: способность адаптироваться

Нейропластичность — это удивительная способность мозга адаптироваться к новым условиям и требованиям. Ранее считалось, что она достигает пика в молодости и постепенно снижается. Однако это предположение не всегда подтверждается.

Группа исследователей, возглавляемая Пэн Лю и Джулианой Долер из Университета Отто фон Герике в Магдебурге, провела исследование изменений в коре головного мозга человека.

"Принято считать, что уменьшение объема мозга означает снижение его функций. Однако мало что известно о том, как именно стареет кора головного мозга",- говорит Кюн.

Методология исследования

Для исследования использовалось высокочувствительное МРТ-сканирование, в ходе которого был проанализирован мозг 61 взрослого человека в возрасте от 21 до 80 лет. Ученые сосредоточились на первичной соматосенсорной коре, которая обрабатывает тактильную информацию.

Сканы показали, что эта область мозга структурно напоминает стопку блинов, где каждый слой выполняет свою функцию. Интересно, что некоторые слои у пожилых людей оказались толще, чем у молодых. Средний слой фактически является воротами для тактильных стимулов. В более высоких слоях происходит дальнейшая обработка.

Почему это важно?

Исследование также показало, что нижние слои коры становятся тоньше у пожилых людей, что может быть связано с тем, что они менее активны. Однако, несмотря на уменьшение объема, эти слои могут компенсировать клеточную дегенерацию, увеличивая содержание миелина в ответ на рост определенных нейронов.

Результаты показывают, что мозг сохраняет то, что используется наиболее интенсивно. Это свидетельствует о нейропластичности. Исследователи надеются, что в будущем смогут найти способы стимулировать эти адаптивные механизмы.

В целом, результаты исследования подтверждают, что мы можем оказывать положительное влияние на наш мозг через соответствующую стимуляцию. Это оптимистичное открытие дает надежду на то, что мы можем замедлить процесс старения и сохранить умственную активность на протяжении всей жизни.