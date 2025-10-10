Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Озеро Брайес
Озеро Брайес
© commons.wikimedia.org by Yreen is licensed under CC BY-SA 4.0
Алина Курнявцева Опубликована сегодня в 18:40

Бирюзовое сердце Доломитов: почему сюда едут даже те, кто не любит горы

Озеро Брайес в Италии признано самым посещаемым водоёмом Доломитов

Среди суровых и прекрасных вершин Доломитовых Альп есть место, которое словно сошло с открытки. Озеро Брайес (Lago di Braies) в итальянском регионе Трентино-Альто-Адидже — одно из тех мест, где природа выглядит слишком совершенной, чтобы быть реальной. Сюда едут за тишиной, чистым воздухом, отражениями гор в воде и чувством, что время замедляется.

Как добраться

Брайес находится на севере Италии, в провинции Южный Тироль. Ближайшие крупные города — Больцано, Верона и Милан. Добраться можно как на машине, так и на общественном транспорте.

Путешественница Екатерина Бойцова решила испытать маршрут "своим ходом". Её дорога началась в Милане: автобус Flixbus за 38 евро довёз её до городка Доббьяко (Dobbiaco) примерно за семь часов. По пути открывались захватывающие виды, включая Венецию и Кортина-д'Ампеццо, а потому дорога пролетела незаметно. От Доббьяко автобус №442 идёт в сторону деревни Феррара (Ferrara), где находится множество уютных отелей. Отсюда до озера — всего 10 минут езды тем же маршрутом.

"Путь туда прошёл комфортно, виды за окном были просто умопомрачительные", — рассказала путешественница Екатерина Бойцова.

Обратная дорога оказалась сложнее: автобус до Доббьяко, затем поезд до Брунико, пересадка на автобус до Брессаноне, откуда поезд довёз до Вероны, а затем — до Милана. Несмотря на насыщенный маршрут и чемодан в 20 кг, дорога оказалась лёгкой и без задержек.

Почему стоит приехать

Озеро Брайес поражает необычайным цветом воды — от нежно-бирюзового до глубокого изумрудного. И в солнечный, и в пасмурный день оно сохраняет свою магию. Горы, окружающие водоём, отражаются в глади, создавая эффект зеркала, от которого трудно отвести взгляд. Место настолько живописно, что стало символом Доломитов и вошло в список всемирного наследия ЮНЕСКО.

Озеро окружено тропой длиной около четырёх километров. Пешая прогулка вокруг занимает полтора-два часа. По пути открываются разные виды — от тихих бухт до отвесных скал. А если захочется уединения и горячего блюда, стоит заглянуть в кафе Malga Foresta, где подают тирольские деликатесы с австрийскими нотками.

Исторический контекст

До конца Второй мировой войны Южный Тироль принадлежал Австрии. После раздела регион стал частью Италии, но местные жители до сих пор говорят и на немецком, и на итальянском языках. Эта двойственность отражается во всём: от вывесок до кухни, где паста соседствует со штруделем, а кофе по-итальянски подают вместе с австрийским кайзершмаррном.

Кино и мечты

Для поклонников итальянского кинематографа озеро Брайес — не просто природная достопримечательность. Здесь снимали сериал Un passo dal cielo ("В шаге от небес") с Теренсом Хиллом. После выхода сериала место стало культовым для туристов, ведь каждый хотел увидеть то самое озеро, где снимались любимые сцены.

"Смотрела сериал только ради пейзажей и озера Брайес, а потом решила, что обязана там побывать", — призналась путешественница Екатерина Бойцова.

Советы шаг за шагом

  1. Планируйте заранее. Flixbus и местные поезда в этот регион лучше бронировать за несколько месяцев, особенно в высокий сезон.
  2. Выбирайте проживание с картой гостя. Многие отели оформляют карту, которая позволяет бесплатно пользоваться автобусами и электричками региона.
  3. Одежда и обувь. Даже летом температура у озера может опускаться ниже +10°C, поэтому пригодится ветровка и удобные кроссовки.
  4. Еда. Попробуйте местные блюда — шпецле, горный сыр, яблочный штрудель.
  5. Фото. Лучшее время для съёмки — раннее утро, когда над водой стелется туман и нет туристов.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: приезжать без брони и рассчитывать найти жильё на месте.
    Последствие: высокая цена или отсутствие номеров.
    Альтернатива: бронировать заранее через Booking или напрямую у владельцев гостевых домов.
  • Ошибка: приезжать к озеру в полдень.
    Последствие: толпы туристов и очередь на лодочную станцию.
    Альтернатива: приехать к 8-9 утра, когда природа ещё тиха.
  • Ошибка: пытаться обойти озеро на каблуках или в сандалиях.
    Последствие: скользкие тропы и травмы.
    Альтернатива: походная обувь с жёсткой подошвой.

Плюсы и минусы

Плюсы

Минусы

Восхитительная природа и воздух

Много туристов летом

Бесплатный вход

Ограниченный транспорт в выходные

Возможность прогулок и фотосессий

Высокие цены на лодки (55 евро за 45 минут)

Комфортная инфраструктура

Переполненные парковки

Богатая история и кухня

Переменчивая погода

А что если приехать зимой?

Зимой озеро замерзает, превращаясь в хрустальное зеркало, по которому ходят туристы и фотографы. Летом — зелень и вода, зимой — белое безмолвие и альпийская сказка. Это редкое место, которое одинаково красиво в любое время года.

FAQ

Можно ли купаться в озере?
Формально да, но вода ледяная — около +10°C даже летом. Большинство туристов ограничиваются прогулкой на лодке.

Какой лучший сезон для посещения?
С конца мая по начало октября. Осенью озеро особенно красиво — горы окрашиваются в золотистые тона.

Мифы и правда

Миф: Озеро Брайес — труднодоступное место.
Правда: Добраться можно даже без машины — маршруты Flixbus и местные автобусы работают стабильно.

Миф: Здесь нечего делать кроме фотографий.
Правда: Помимо прогулок можно кататься на лодках, ужинать в альпийских ресторанах и исследовать горные тропы.

Миф: Озеро теряет цвет в пасмурную погоду.
Правда: Бирюзовый оттенок воды сохраняется при любом освещении.

Интересные факты

  1. Озеро Брайес находится на высоте 1496 метров над уровнем моря.
  2. Глубина достигает 36 метров, и дно часто скрыто от взгляда из-за кристальной чистоты воды.
  3. Сюда ежегодно приезжают более 1,2 миллиона туристов, что делает его самым посещаемым озером Доломитов.

