Стало известно, где Брэд Питт отдыхал со своей девушкой летом

Актёр Брэд Питт и его девушка, фитнес-тренер Инес де Рамон, проводили летом время на французской винодельне Chateau Miraval. Об этом сообщает Page Six.
Ранее Брэд Питт женился на актрисе Анджелине Джоли в замке, который находится на территории винодельни.
"Брэд Питт и его девушка Инес де Рамон проводили часть лета на его французской винодельне Chateau Miraval, которая стала центром мучительной и жестокой битвы с его бывшей женой Анджелиной Джоли", — сказано в материале.
Напомним, что Брэд Питт на протяжении долгого времени встречался с Анджелиной Джоли. В 2014 году пара заключила брак. Однако в 2016-м актриса подала на развод. Впоследствии супруги стали судиться из-за общей винодельни.
Фото: flickr.com/DoD News Features (Creative Commons Attribution 2.0 Generic)
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