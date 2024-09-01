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Брэд Питт провёл часть лета на винодельне вместе с Инес де Рамон
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Стало известно, где Брэд Питт отдыхал со своей девушкой летом

Брэд Питт провёл часть лета на винодельне вместе с Инес де Рамон

Актёр Брэд Питт и его девушка, фитнес-тренер Инес де Рамон, проводили летом время на французской винодельне Chateau Miraval. Об этом сообщает Page Six.

Ранее Брэд Питт женился на актрисе Анджелине Джоли в замке, который находится на территории винодельни.

"Брэд Питт и его девушка Инес де Рамон проводили часть лета на его французской винодельне Chateau Miraval, которая стала центром мучительной и жестокой битвы с его бывшей женой Анджелиной Джоли", — сказано в материале.

Напомним, что Брэд Питт на протяжении долгого времени встречался с Анджелиной Джоли. В 2014 году пара заключила брак. Однако в 2016-м актриса подала на развод. Впоследствии супруги стали судиться из-за общей винодельни.

Фото: flickr.com/DoD News Features (Creative Commons Attribution 2.0 Generic)

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