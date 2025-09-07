Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
© commons.wikimedia.org by Aubrey Gemignani is licensed under Public domain
Спорт и фитнес
Олег Белов Опубликована сегодня в 20:16

Ахилл с голливудским прессом: каким образом Брэд Питт переписал образ воина

Тренер Даффи Гейвер назвал упражнения Брэда Питта для подготовки к «Трое»

Мало кто сомневается, что роль Ахилла в "Трое" стала одной из самых зрелищных в карьере Брэда Питта. Его физическая форма в этом фильме до сих пор вызывает восхищение и интерес у поклонников. Спустя годы секрет подготовки актёра раскрыл его тренер Даффи Гейвер.

Как тренировался Брэд Питт

По словам специалиста, подготовка к съёмкам проходила ежедневно и включала в себя достаточно простые, но эффективные упражнения. В программу входили:

• отжимания (по два сеанса в день, каждый — пять подходов по десять повторений),
• подтягивания,
• приседания без отягощений,
• тяга верхнего блока к подбородку,
• работа с Т-грифом,
• наклонная тяга гантелей,
• гиперэкстензия для ягодичных мышц.

Эти упражнения помогали задействовать основные группы мышц, сохраняя гармонию между силой и выносливостью.

Почему акцент делался на спину и руки

Даффи Гейвер отметил, что внешность актёра должна была соответствовать образу античного воина. Основное внимание уделялось широкой спине, мощным плечам и рукам.

"Для кадра важна крепкая спина, плечи и руки", — сказал тренер Даффи Гейвер.

Он также подчеркнул, что было важно не перекачать грудные мышцы. Слишком массивная грудь могла бы визуально "съесть" объём плеч и рук, что сделало бы образ менее убедительным.

Подход, который работает

Особенность этой программы в том, что она не предполагала сложных или дорогих тренажёров. Большая часть упражнений доступна каждому — их можно выполнять даже в домашних условиях. Такой метод позволял Питту не только развить необходимую мускулатуру, но и сохранить лёгкость движений, что критически важно для динамичных боевых сцен.

Ключевым фактором стал не набор массы, а создание рельефного, функционального тела, которое смотрится эффектно в движении и на экране. Именно поэтому тренировки актёра до сих пор называют примером сбалансированного подхода к физической подготовке.

