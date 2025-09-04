Голливудский холм вместо красной дорожки: куда ушли 12 миллионов долларов Брэда Питта

Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
© commons.wikimedia.org by Aubrey Gemignani is licensed under Public domain
Опубликована сегодня в 4:30

Брэд Питт купил особняк в Голливуд-Хиллз за 12 миллионов долларов — The Post

61-летний Брэд Питт снова удивил поклонников — на этот раз не кинопремьерой, а крупной покупкой недвижимости. Актер приобрел просторный особняк в престижном районе Голливуд-Хиллз. Сделка обошлась ему в 12 миллионов долларов, а выбор дома был сделан не случайно: звезда искал не только красоту и комфорт, но и максимальную безопасность.

Дом с историей и видом на океан

Новый особняк Питта построили в 1989 году. Внешне он напоминает классические испанские усадьбы с черепичной крышей и арочными окнами. Недвижимость располагается в районе Аутпост Эстейтс, откуда открываются панорамные виды на центр Лос-Анджелеса и Тихий океан. Этот уголок Голливуда давно облюбовали знаменитости: здесь живут Орландо Блум и Бен Аффлек.

Площадь поместья впечатляет — в доме шесть спален, восемь ванных комнат, большой бассейн, сад и собственный огород. Всё пространство после покупки музыкантом Дэйвом Кенингом из группы The Killers было тщательно отреставрировано. Он приобрел особняк в 2021 году за 9,6 миллиона долларов, а летом выставил его на продажу за 14 миллионов.

Безопасность как главный критерий

Источники, близкие к актеру, рассказали, что решающим фактором при выборе дома стала именно система безопасности.

"Ему нужно было место, которое могло бы обеспечить оптимальную систему безопасности и уединение, и это место идеально подошло. Безопасность всегда была приоритетом", — сообщил источник The Post.

Причина такой осторожности ясна: несколько месяцев назад неизвестные ограбили другой дом Питта в районе Лос-Фелис, стоимостью 5,5 миллиона долларов. После этого актер начал подыскивать недвижимость, способную гарантировать спокойствие.

Особняк в Голливуд-Хиллз полностью отвечает этим требованиям. Он надежно скрыт за густыми зарослями, а доступ к территории возможен только через охраняемые ворота. Подъезд к дому выложен вручную кирпичом и тоже находится под защитой. Внутри установлена современная система сигнализации, что делает проникновение практически невозможным.

Новая глава в жизни актера

Покупка особняка совпала с переменами в личной жизни Брэда Питта. Актер находится в стабильных отношениях с дизайнером украшений Инес де Рамон. По данным СМИ, именно этот дом может стать их новым семейным гнездом.

При этом Питт активно управляет своим внушительным портфелем недвижимости. Недавно он продал старое поместье в Лос-Фелисе за 33 миллиона долларов, а в 2022 году приобрел роскошный дом на вершине скалы в Кармель-Хайлендс за 40 миллионов. Кроме того, актер является совладельцем известного французского винодельческого хозяйства Château Miraval, которое долгое время было предметом споров с его бывшей супругой Анджелиной Джоли.

