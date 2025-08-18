Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
© freepik.com is licensed under public domain
Опубликована сегодня в 16:54

Кто бы мог подумать: кассовый рекордсмен года с Брэдом Питтом уже готов к онлайн-премьерe

Forbes: цифровой релиз "F1" с Брэдом Питтом состоится 22 августа

Кто бы мог подумать, что именно спортивная драма об автогонках принесёт Брэдy Питту его главный кассовый успех? Картина "F1" не только покорила зрителей в кинотеатрах, но и уже готовится к цифровому релизу — в онлайн-прокат фильм выйдет 22 августа, сообщает Forbes со ссылкой на портал WhenToStream.

Сюжет и атмосфера

История разворачивается вокруг Сонни Хейса (Брэд Питт) — бывшего пилота "Формулы-1", который вынужден был уйти из спорта после тяжелой аварии в девяностые. Спустя годы он возвращается, чтобы наставлять молодого и амбициозного гонщика Джошуа Пирса (его сыграл Дамсон Идрис).

Музыкальное сопровождение фильма впечатляет не меньше: в создании саундтрека приняли участие Ханс Циммер, Эд Ширан и Burna Boy. Сценарий написали Эрен Крюгер и Джозеф Косински, а последний занял еще и режиссерское кресло.

Съёмки и работа с профессионалами

Косински отмечал, что на раскадровку ушёл почти год, а многие сцены — особенно аварии — основаны на реальных происшествиях в мире гонок. Главные эпизоды снимались прямо на трассах "Формулы-1" по всему миру, включая легендарный британский Сильверстоун.

При этом актёры не ограничивались ролью наблюдателей. Питт и Идрис в течение двух лет тренировались вместе с настоящими гонщиками и проехали около 6000 миль (почти 10 тысяч километров) за рулем гоночных автомобилей. К проекту присоединился и Льюис Хэмилтон — семикратный чемпион мира по "Формуле-1". Он помогал не только советами на площадке, но и выступил одним из продюсеров картины.

"Мы хотели добиться максимальной реалистичности, чтобы зритель чувствовал, будто сам сидит за рулем болида", — говорил Косински.

Кассовый успех

Премьера "F1" в США состоялась 27 июня. Уже к началу июля картина стала самым прибыльным проектом Apple TV, оставив позади "Наполеона" Ридли Скотта (221 млн долларов) и "Убийц цветочной луны" Мартина Скорсезе (158 млн).

В августе сборы фильма достигли 545,6 млн долларов по всему миру, что сделало его самым успешным проектом в карьере Брэда Питта. Для сравнения: предыдущий рекорд принадлежал "Войне миров Z" (2013), которая собрала 540 млн долларов.

