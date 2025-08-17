Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Дарья Казаку Опубликована сегодня в 19:23

Зубы, глаза, дыхание: на что должен обратить внимание каждый владелец брахицефальной собаки

Ветеринары рекомендуют регулярные осмотры для собак с плоской мордой при проблемах дыхания и зрения

Бульдоги, мопсы, ши-тцу, боксёры и другие брахицефальные собаки покоряют сердца своим очаровательным внешним видом. Их плоские мордочки, выразительные глаза и забавные звуки дыхания делают их особенными. Но за этой милой внешностью скрываются и некоторые сложности, связанные с анатомией: узкие ноздри, укороченные дыхательные пути и особенности строения челюстей. Всё это может влиять на дыхание, пищеварение и общее здоровье питомца.

Важно помнить: такие собаки могут вести долгую и счастливую жизнь, если хозяева внимательно относятся к их особенностям и обеспечивают регулярный ветеринарный уход.

Как помочь брахицефальным собакам в жару

Собаки охлаждают организм через учащённое дыхание. Но у брахицефалов короткие дыхательные пути, поэтому справляться с теплом им гораздо труднее. Перегрев может наступить очень быстро. Чтобы избежать этого:

  • обеспечьте питомцу доступ к прохладным и тенистым местам;
  • не гуляйте в жаркие часы, выбирайте утро или вечер;
  • всегда держите под рукой свежую воду;
  • в особо тёплые дни лучше играть с собакой дома, а не на улице.

Физическая активность: меньше — значит лучше

Движение важно для любой собаки, но с брахицефальными породами стоит быть особенно осторожными. Их нельзя доводить до переутомления, особенно летом. Короткие, но регулярные прогулки подойдут лучше, чем длительные пробежки. При малейших признаках затруднённого дыхания нужно сразу же остановить нагрузку.

Зубы и челюсти: внимание к стоматологии

Хотя у брахицефалов зубов столько же, сколько у других собак, их челюсти короче. Из-за этого зубы скучиваются, создавая идеальные условия для налёта и кариеса. Чтобы избежать стоматологических проблем:

  • регулярно чистите зубы питомцу;
  • используйте специальные игрушки и лакомства для ухода за зубами;
  • минимум раз в год показывайте зубы ветеринару.

Глаза: хрупкое место

Крупные выпуклые глаза и неглубокие глазницы делают брахицефальных собак склонными к сухости, раздражениям, инфекциям и даже выпадению глаза (пролапсу). Хозяину стоит обращать внимание на выделения, частое трение глаз лапами и любые признаки воспаления. При малейших изменениях необходим осмотр ветеринара.

Возможность хирургической помощи

В тяжёлых случаях дыхательных проблем может потребоваться операция по расширению ноздрей или коррекции мягкого нёба. Это не универсальное решение для всех собак, но ветеринар может посоветовать её при постоянном храпе, одышке или затруднённом дыхании.

Регулярные визиты к ветеринару

Главное правило для владельцев брахицефальных пород — внимательность и профилактика. Регулярные осмотры помогут вовремя выявить проблемы с дыханием, глазами, зубами и суставами. Чем раньше начнётся лечение, тем комфортнее будет жизнь вашего любимца.

Брахицефальные собаки требуют больше внимания и заботы, чем многие другие породы, но взамен дарят невероятную преданность и любовь. Учитывая их особенности, можно значительно улучшить качество жизни питомца и избежать серьёзных осложнений.

