Договор о расторжении брака
Ирина Малова Опубликована сегодня в 16:50

Развод без войны: один лист бумаги, который спасает нервы и деньги

Юрист Бенхин объяснил, почему брачный контракт важен при разводе

Брачный контракт имеет силу решения суда, пояснил юрист, адвокат, телеэксперт Александр Бенхин. Почему этот документ важен при разводе и что важно помнить при разделе имущества, эксперт рассказал в беседе с NewsInfo.

Проще всего бывшим супругам разделить имущество по составленному ранее брачному контракту, заметил эксперт.

"Что написано в брачном контракте, так и делится, если никто не оспаривает. Очень редко оспаривается. Если есть брачный контракт, то он обретает силу решения суда. Там заранее все нужно распределить, что кому достается в случае развода, что кому принадлежит, что кому принадлежало до брака, как делится то, что приобретается в браке, если предположим, неравномерное финансирование", — говорит правовед.

В отсутствие брачного контракта имущество при разводе мирно делится поровну, подчеркнул юрист.

"Когда начинают говорить, да, поровну, но вот эти деньги я одалживал у друзей, вот это я брал кредит в банке, поэтому это выводится из общей массы имущества, которое будет делиться. И вот здесь уже начинаются суды, начинаются взаимные претензии", — предупредил эксперт.

