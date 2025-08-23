Брекеты могут привести к кариесу и воспалению дёсен: как этого избежать

Многие думают, что жизнь с брекетами превращается в испытание с бесконечной чисткой и запретами. На самом деле всё гораздо проще — нужно лишь немного дисциплины и правильный набор инструментов. Об основных правилах рассказал Андрей Жук, врач-ортодонт высшей категории и вице-президент Союза лингвальных ортодонтов РФ.

Главное условие успеха — не только терпение

Брекеты не работают по принципу "поставил — жду". Лечение требует участия пациента:

соблюдать правила гигиены,

избегать определённых продуктов,

выполнять рекомендации врача.

В противном случае вместо ровных зубов можно получить воспаление дёсен, кариес и повреждённую эмаль.

Какие продукты лучше исключить

Пока стоят брекеты, под запретом:

орехи;

карамель;

леденцы;

очень хрустящие или липкие продукты.

Они могут сломать элементы конструкции или застрять под дугой.

Чем чистить зубы с брекетами

Чтобы упростить уход, необходимо иметь под рукой четыре инструмента:

1. Зубная щётка

Обычная, мягкая — специальная не нужна. Чистить можно в любом направлении, современные щётки не повредят эмаль.

2. Зубной ёршик

Незаменим для пространства между брекетами и дугой. Движения — вверх-вниз, 15-30 секунд.

3. Ирригатор

Под давлением смывает остатки пищи и мягко массирует дёсны.

4. AirFloss

Подаёт пульсирующую струю воды и воздуха и прочищает межзубные промежутки (не заменяет ирригатор!).

В каком порядке всё это использовать

Ирригатор (удаляем крупные остатки)

Щётка (полируем поверхность зубов)

Ёршик (очищаем под дугой)

AirFloss (межзубные промежутки)

После — можно прополоскать рот антисептическим ополаскивателем для свежести и защиты от бактерий.

Лайфхаки "брекетоносца”

носите с собой дорожный набор (щётка + маленькая паста);

держите ополаскиватель в сумке;

чистите зубы чаще двух раз в день — особенно после еды вне дома.

Брекеты работают медленно, но эффективно. А качественная гигиена позволит пройти путь от первого приёма до красивой улыбки без осложнений — и с минимумом неудобств.