Брекеты могут привести к кариесу и воспалению дёсен: как этого избежать
Многие думают, что жизнь с брекетами превращается в испытание с бесконечной чисткой и запретами. На самом деле всё гораздо проще — нужно лишь немного дисциплины и правильный набор инструментов. Об основных правилах рассказал Андрей Жук, врач-ортодонт высшей категории и вице-президент Союза лингвальных ортодонтов РФ.
Главное условие успеха — не только терпение
Брекеты не работают по принципу "поставил — жду". Лечение требует участия пациента:
- соблюдать правила гигиены,
- избегать определённых продуктов,
- выполнять рекомендации врача.
В противном случае вместо ровных зубов можно получить воспаление дёсен, кариес и повреждённую эмаль.
Какие продукты лучше исключить
Пока стоят брекеты, под запретом:
- орехи;
- карамель;
- леденцы;
- очень хрустящие или липкие продукты.
Они могут сломать элементы конструкции или застрять под дугой.
Чем чистить зубы с брекетами
Чтобы упростить уход, необходимо иметь под рукой четыре инструмента:
1. Зубная щётка
Обычная, мягкая — специальная не нужна. Чистить можно в любом направлении, современные щётки не повредят эмаль.
2. Зубной ёршик
Незаменим для пространства между брекетами и дугой. Движения — вверх-вниз, 15-30 секунд.
3. Ирригатор
Под давлением смывает остатки пищи и мягко массирует дёсны.
4. AirFloss
Подаёт пульсирующую струю воды и воздуха и прочищает межзубные промежутки (не заменяет ирригатор!).
В каком порядке всё это использовать
- Ирригатор (удаляем крупные остатки)
- Щётка (полируем поверхность зубов)
- Ёршик (очищаем под дугой)
- AirFloss (межзубные промежутки)
После — можно прополоскать рот антисептическим ополаскивателем для свежести и защиты от бактерий.
Лайфхаки "брекетоносца”
- носите с собой дорожный набор (щётка + маленькая паста);
- держите ополаскиватель в сумке;
- чистите зубы чаще двух раз в день — особенно после еды вне дома.
Брекеты работают медленно, но эффективно. А качественная гигиена позволит пройти путь от первого приёма до красивой улыбки без осложнений — и с минимумом неудобств.
Подписывайтесь на NewsInfo.Ru