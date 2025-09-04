Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Евгений Сорокин Опубликована сегодня в 14:14

Бюстгальтер и рак груди: миф, в который продолжают верить

Уланкина: бюстгальтер не предотвращает обвисание груди и не увеличивает её размер

Бюстгальтер давно стал привычной частью женского гардероба, однако вокруг него по-прежнему существует множество мифов. Врач Ольга Уланкина в беседе с Life.ru объяснила, какие из них не имеют ничего общего с реальностью.

Миф 1. Бюстгальтер предотвращает обвисание груди

По словам специалиста, форма груди зависит не от внешней поддержки, а от состояния связок, состоящих из коллагена и эластина. С возрастом они ослабевают естественным образом, и бюстгальтер замедлить этот процесс не способен. Более того, если носить бельё без перерыва, чрезмерное давление может нарушать микроциркуляцию крови. Особенно неудобство доставляют косточки: они натирают кожу и во сне могут смещаться. Женщинам с большой грудью врач советует выбирать мягкие топы без косточек для ночного отдыха.

Миф 2. Бюстгальтер вызывает рак груди

Уланкина подчеркнула, что связь между ношением белья и развитием онкологии не подтверждена ни одним серьёзным исследованием. Однако слишком тесный бюстгальтер с жёсткими косточками действительно способен травмировать ткани, что иногда приводит к образованию липом. Сон в таком белье может нарушать кровообращение и вызывать дискомфорт.

Миф 3. Упражнения увеличивают грудь

По словам врача, физические нагрузки не способны изменить размер молочных желез. Упражнения развивают лишь мышцы вокруг груди, но не сами железы. Поэтому спорт может сделать фигуру более подтянутой, однако объём груди он не увеличит.

Таким образом, мифы о бюстгальтерах чаще всего оказываются преувеличением или вовсе не имеют научного обоснования. Главное — подбирать бельё по размеру и выбирать комфортные модели для повседневного использования и сна.

