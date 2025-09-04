Правда о бюстгальтерах: три мифа, в которые продолжают верить женщины
С бюстгальтерами связано множество заблуждений, которые до сих пор воспринимаются как правда. Врач Ольга Уланкина в беседе с Life.ru объяснила, какие из них являются мифами.
Миф 1. Бюстгальтер предотвращает обвисание груди
По словам специалиста, форма груди зависит не от белья, а от связок, состоящих из эластина и коллагена. Со временем они естественным образом теряют упругость, что и приводит к изменению формы.
Постоянное ношение бюстгальтера не помогает в профилактике обвисания, а чрезмерное давление может даже нарушать микроциркуляцию крови.
Особенно это касается жёстких моделей с косточками: они натирают кожу и во сне могут смещаться. Женщинам с большим размером груди врач советует спать в мягких топах без косточек.
Миф 2. Нижнее бельё вызывает рак молочной железы
Уланкина подчеркнула, что ни одно серьёзное исследование не подтвердило связь между бюстгальтерами и онкологией.
Однако слишком тесное бельё действительно способно травмировать ткани и приводить к образованию липом. А сон в жёстком бюстгальтере опасен нарушением кровообращения.
Миф 3. Упражнения увеличивают грудь
Доктор развеяла и этот миф: мышцы есть только вокруг молочных желез, но не внутри них. Поэтому упражнения могут укрепить грудные мышцы и улучшить осанку, но не увеличить саму грудь.
Итог
-
Бюстгальтер не спасает от обвисания груди.
-
Он не вызывает рак, но тесные модели могут повредить ткани.
-
Упражнения улучшают тонус мышц, но не увеличивают грудь.
