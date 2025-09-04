Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Красное белье под белой рубашкой
© Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Красота и здоровье
Олег Белов Опубликована сегодня в 0:56

Правда о бюстгальтерах: три мифа, в которые продолжают верить женщины

С бюстгальтерами связано множество заблуждений, которые до сих пор воспринимаются как правда. Врач Ольга Уланкина в беседе с Life.ru объяснила, какие из них являются мифами.

Миф 1. Бюстгальтер предотвращает обвисание груди

По словам специалиста, форма груди зависит не от белья, а от связок, состоящих из эластина и коллагена. Со временем они естественным образом теряют упругость, что и приводит к изменению формы.

Постоянное ношение бюстгальтера не помогает в профилактике обвисания, а чрезмерное давление может даже нарушать микроциркуляцию крови.

Особенно это касается жёстких моделей с косточками: они натирают кожу и во сне могут смещаться. Женщинам с большим размером груди врач советует спать в мягких топах без косточек.

Миф 2. Нижнее бельё вызывает рак молочной железы

Уланкина подчеркнула, что ни одно серьёзное исследование не подтвердило связь между бюстгальтерами и онкологией.

Однако слишком тесное бельё действительно способно травмировать ткани и приводить к образованию липом. А сон в жёстком бюстгальтере опасен нарушением кровообращения.

Миф 3. Упражнения увеличивают грудь

Доктор развеяла и этот миф: мышцы есть только вокруг молочных желез, но не внутри них. Поэтому упражнения могут укрепить грудные мышцы и улучшить осанку, но не увеличить саму грудь.

Итог

  • Бюстгальтер не спасает от обвисания груди.

  • Он не вызывает рак, но тесные модели могут повредить ткани.

  • Упражнения улучшают тонус мышц, но не увеличивают грудь.

