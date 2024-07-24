В населенном пункте Юбилейный, расположенном в Курской области, произошло возгорание индивидуального жилого строения.
Пожар был спровоцирован падением фрагментов беспилотного летательного аппарата (БПЛА) во время атаки. Временно исполняющий обязанности губернатора Алексей Смирнов проинформировал, что местная жительница, пытавшаяся самостоятельно ликвидировать пламя, получила ожоги.
В среду вечером, около 21:37 по московскому времени, в Курском регионе была объявлена угроза нападения БПЛА. Позднее врио главы области сообщил о работе систем противовоздушной обороны (ПВО) в воздушном пространстве над регионом. Впоследствии Министерство обороны Российской Федерации подтвердило уничтожение 18 беспилотных летательных аппаратов над территорией области.
Алексей Смирнов через свой Telegram-канал уведомил общественность о том, что в поселке Юбилейный Курского района возникло возгорание частного дома вследствие падения обломков.
Он также отметил, что местная жительница, самостоятельно боровшаяся с огнем, получила ожоги. На месте происшествия ей была оказана необходимая медицинская помощь.
Врио губернатора дополнительно сообщил, что осколками было повреждено жилое помещение. Он заверил, что владельцу будет предоставлена необходимая поддержка для устранения последствий инцидента.
Фото: armyinform. com.ua/АрміяInform (Creative Commons Attribution 4.0 International license)
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