Подразделения ВДВ, входящие в состав группировки войск "Днепр", успешно применяют ударные беспилотные летательные аппараты (БПЛА) для поражения целей противника в Херсонской области.
Как сообщили представители Министерства обороны РФ, в ходе одной из операций расчет БПЛА артиллерийского соединения ВДВ уничтожил два 120-миллиметровых миномета и склад боеприпасов, обнаруженный в одном из хозяйственных строений на правом берегу Днепра.
По данным военного ведомства, операторы разведывательных БПЛА во время воздушного мониторинга обнаружили позицию, где находились два 120-миллиметровых миномета и боекомплекты к ним. В дальнейшем, используя дроны-камикадзе и FPV-дроны, экипаж БПЛА успешно ликвидировал выявленную цель.
Операторы беспилотников действуют в непосредственной близости от береговой линии реки, что позволяет им осуществлять налеты в тыловые районы противника на максимальную глубину. Воздушная разведка позиций украинских войск проводится непрерывно, охватывая территорию на глубину более 30 километров в тылу противника.
Благодаря решительным действиям десантников из Краснодарского края, планы ВСУ по применению 120-миллиметровых минометов против российских подразделений и мирного населения левобережья Днепра были сорваны.
Фото: мультимедиа.минобороны.рф/Ministry of Defence of the Russian Federation (Creative Commons Attribution 4.0 International license)
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