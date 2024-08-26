Утренняя атака дронов: под ударом БПЛА оказался Саратов и Энгельс

В Саратовской области утром были уничтожены беспилотные летательные аппараты силами противовоздушной обороны. Обломки сбитых дронов повредили несколько жилых домов в Саратове и Энгельсе.
Об этом сообщил губернатор Роман Бусаргин в своём Telegram-канале.
По словам губернатора, в ранние утренние часы средства ПВО успешно ликвидировали беспилотники. В результате падения обломков пострадали некоторые жилые здания в Саратове и Энгельсе. Все оперативные службы региона действуют в усиленном режиме, принимая экстренные меры по ликвидации последствий инцидента и оказанию помощи пострадавшим.
Фото: dl.dropbox.com/ (Roman Novikov (Роман Новиков) (Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported license)
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