БПЛА атаковал резервуар для хранения нефтепродуктов в городе Котельнич Кировской области. Об этом написал губернатор региона Александр Соколов в своем Telegram-канале.
В результате атаки никто не пострадал, возгорания нет. Ситуация находится под
Глава региона также сообщил, что на месте происшествия месте работает глава Котельнича Олег Исмаилов и профильные службы.
Ситуация находится под контролем, добавил губернатор.
Фото: commons. wikimedia.org/В. Білецький (public domain).
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