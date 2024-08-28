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Беспилотник атаковал резервуар для хранения нефтепродуктов в Кировской области
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  • Опубликована сегодня в 12:52

БПЛА атаковал резервуар для хранения нефтепродуктов в городе Котельнич Кировской области

Беспилотник атаковал резервуар для хранения нефтепродуктов в Кировской области

БПЛА атаковал резервуар для хранения нефтепродуктов в городе Котельнич Кировской области. Об этом написал губернатор региона Александр Соколов в своем Telegram-канале.

В результате атаки никто не пострадал, возгорания нет. Ситуация находится под

Глава региона также сообщил, что на месте происшествия месте работает глава Котельнича Олег Исмаилов и профильные службы.

Ситуация находится под контролем, добавил губернатор.

Фото: commons. wikimedia.org/В. Білецький (public domain).

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