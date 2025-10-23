Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Мальчик с котенком
Мальчик с котенком
© Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Главная / Питомцы
Дарья Казаку Опубликована сегодня в 20:16

Девятилетний мальчик обменял скейтборд на жизнь котёнка — и стал героем для тысяч людей

Мальчик Зайин из Аризоны обменял свой скейтборд, чтобы спасти котёнка

История, случившаяся в американском штате Аризона, растрогала тысячи людей по всему миру. Девятилетний мальчик проявил настоящий героизм, когда решил вмешаться в ситуацию, где беззащитный котёнок подвергался издевательствам. Его поступок не только спас жизнь животному, но и стал примером сострадания и мужества для взрослых.

Как всё началось

Маленький Зайин Берри играл в парке города Сомертона, где живёт со своей семьёй. Вдруг он заметил группу подростков, которые нашли бродячего котёнка и обращались с ним жестоко — бросали его друг другу, словно мяч. Ни один прохожий не вмешался. Но мальчик не смог остаться в стороне.

"Когда я увидел, как они швыряют его туда-сюда, мне стало грустно и очень жалко бедного кота. Я снял свой скейтборд и сказал им, что они могут забрать его, если отпустят котёнка", — рассказал позже Зайин Берри в интервью журналу People.

Подростки приняли предложение и ушли, оставив малыша в покое. Так девятилетний мальчик обменял свой любимый скейтборд на спасённую жизнь.

Спасение и лечение

Котёнок, которого Зайин назвал Пичес (от англ. Peach - "персик") из-за рыжего окраса, был в тяжёлом состоянии. У него были раны на лапках, проблемы с дыханием и воспалённый глаз.

"Когда сын принёс котёнка домой, он был в грязи, кровь подсохла на шерсти, а дыхание было неровным", — вспоминала мама мальчика, Рианнон Берри.

Семья немедленно отвезла животное в приют Humane Society of Yuma (HSOY), где ветеринары оказали помощь. Врачи обнаружили инфекцию глаза и дыхательных путей. Один глаз, к сожалению, спасти не удалось, и его пришлось удалить.

"Мне сказали, что глаз не вылечить. Я расстроился, но понял, что главное — он жив. Пичес теперь мой лучший друг", — рассказал мальчик журналистам.

После операции котёнок быстро пошёл на поправку и вернулся домой. С тех пор он и его спаситель неразлучны: спят вместе, играют и словно понимают друг друга без слов.

Поддержка общества

История Зайина быстро распространилась по округу и привлекла внимание местных СМИ. Сотрудники приюта поблагодарили мальчика за решимость и доброе сердце.

"Такое сострадание в таком юном возрасте — большая редкость. Его поступок заслуживает уважения", — отметила представитель HSOY Лорен Твердак.

Жители города также не остались равнодушными. Люди жертвовали деньги на оплату лечения Пичес, а один из магазинов подарил Зайину новый скейтборд в знак признательности.

Награда за храбрость

Поступок мальчика не остался незамеченным и на национальном уровне. Американская организация ASPCA, занимающаяся защитой животных, пригласила Зайина на торжественную церемонию, где он получил награду за проявленное сострадание.

На мероприятии мальчик выступил с короткой, но трогательной речью:

"Я просто сделал то, что должен был. Спасти жизнь — важнее любой вещи. Скейтборд можно купить новый, а друга — нет", — сказал Зайин Берри, держа на руках Пичес.

Он добавил, что надеется вдохновить других на добрые поступки:

"Никто не заслуживает боли и страданий. Если каждый из нас поможет хоть чуть-чуть, мир станет лучше".

Урок человечности

История мальчика из Аризоны — напоминание, что доброта не зависит от возраста. Один смелый поступок может спасти жизнь и изменить судьбу, а сострадание — это то, что делает нас людьми.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Кастрированные коты чаще набирают вес из-за заниженного метаболизма сегодня в 14:08
200 грамм для кошки — это катастрофа: почему важно знать точный вес питомца

Зачем знать вес кошки и как взвесить её дома без стресса? Простая пошаговая инструкция и советы ветеринара.

Читать полностью » Домашние кошки способны предупреждать хозяев об опасности сегодня в 14:05
Домашний кот — лучший детектор опасности: как кошки спасают хозяев

Могут ли кошки стать защитниками, как собаки? Почему одни мурлыки прячутся при опасности, а другие смело бросаются в бой — разбираемся.

Читать полностью » Даже домашние кошки сохраняют инстинкт поиска укрытия с детства сегодня в 13:59
Почему кошки исчезают в квартире: секреты поведения, о которых вы не знали

Кошка вдруг исчезла из поля зрения, хотя дверь закрыта? Рассказываем, где искать питомца и как спокойно вернуть его из укрытия.

Читать полностью » Собаки с сильным охотничьим инстинктом чаще атакуют ежей сегодня в 13:02
Ежи на дачном участке: почему ваша собака может оказаться в больнице

Собака встретила ежа — что будет дальше? Кто выйдет победителем из этой "игры" и почему лучше не допускать таких встреч.

Читать полностью » Кошки различают запахи в концентрации в 14 раз слабее, чем человек сегодня в 12:32
Думаете, кот просто балуется с ковром? На самом деле он может сигнализировать о проблемах

Почему кошка начинает лизать ковер и мурлыкать, будто в трансе? Иногда причина — в запахах, но бывает и в тоске по детству.

Читать полностью » Куры способны запоминать до 100 особей и различать человеческие лица сегодня в 12:29
Куры умеют планировать и сопереживать: исследование перевернуло представление о домашней птице

Почему выражение "мозгов как у курицы" давно пора забыть? Учёные доказали, что эта птица чувствует, запоминает, общается и даже планирует свои действия.

Читать полностью » Для уверенных мужчин больше всего подходят ротвейлеры и кавказские овчарки сегодня в 11:52
Когда мощь встречает ум: 5 причин, почему ротвейлер — идеальный спутник для мужчин

Выбирайте собаку, которая будет отражением вашей силы и характера. Узнайте, какие породы идеально подходят для уверенных мужчин.

Читать полностью » Прививки, сено и стерилизация важны для долгого здоровья кролика сегодня в 10:52
Скрытые опасности для вашего кролика: паразиты, которые могут уничтожить его здоровье за один день

Узнайте, как заботиться о кроликах, чтобы они оставались здоровыми и активными. Мы расскажем, как предотвратить заболевания и обеспечить питомцам комфортную жизнь.

Читать полностью »

Новости
Красота и здоровье
Специалист Жозефина Смит: зимой симптомы менопаузы усиливаются из-за нехватки света и витамина D
Культура и шоу-бизнес
Автор "Клана Сопрано" Дэвид Чейз готовит триллер о программе ЦРУ MKUltra
Туризм
Россия и Малайзия восстановят прямое авиасообщение к концу 2025 года
УрФО
SuperJob: большинство курганцев не рассчитывают жить только на пенсию
Спорт и фитнес
Арнольд Шварценеггер рассказал о волновых тренировках для развития силы без перегрузки
Авто и мото
Geely и Chery возглавили рейтинг репутации автопроизводителей J. D. Power China
ПФО
Посещаемость сайтов с вакансиями в Самаре осенью выросла на 30% — данные hh.ru
Наука
Кларк: анализ морских отложений показал постоянную динамику уровня мирового океана
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet