Девятилетний мальчик обменял скейтборд на жизнь котёнка — и стал героем для тысяч людей

История, случившаяся в американском штате Аризона, растрогала тысячи людей по всему миру. Девятилетний мальчик проявил настоящий героизм, когда решил вмешаться в ситуацию, где беззащитный котёнок подвергался издевательствам. Его поступок не только спас жизнь животному, но и стал примером сострадания и мужества для взрослых.

Как всё началось

Маленький Зайин Берри играл в парке города Сомертона, где живёт со своей семьёй. Вдруг он заметил группу подростков, которые нашли бродячего котёнка и обращались с ним жестоко — бросали его друг другу, словно мяч. Ни один прохожий не вмешался. Но мальчик не смог остаться в стороне.

"Когда я увидел, как они швыряют его туда-сюда, мне стало грустно и очень жалко бедного кота. Я снял свой скейтборд и сказал им, что они могут забрать его, если отпустят котёнка", — рассказал позже Зайин Берри в интервью журналу People.

Подростки приняли предложение и ушли, оставив малыша в покое. Так девятилетний мальчик обменял свой любимый скейтборд на спасённую жизнь.

Спасение и лечение

Котёнок, которого Зайин назвал Пичес (от англ. Peach - "персик") из-за рыжего окраса, был в тяжёлом состоянии. У него были раны на лапках, проблемы с дыханием и воспалённый глаз.

"Когда сын принёс котёнка домой, он был в грязи, кровь подсохла на шерсти, а дыхание было неровным", — вспоминала мама мальчика, Рианнон Берри.

Семья немедленно отвезла животное в приют Humane Society of Yuma (HSOY), где ветеринары оказали помощь. Врачи обнаружили инфекцию глаза и дыхательных путей. Один глаз, к сожалению, спасти не удалось, и его пришлось удалить.

"Мне сказали, что глаз не вылечить. Я расстроился, но понял, что главное — он жив. Пичес теперь мой лучший друг", — рассказал мальчик журналистам.

После операции котёнок быстро пошёл на поправку и вернулся домой. С тех пор он и его спаситель неразлучны: спят вместе, играют и словно понимают друг друга без слов.

Поддержка общества

История Зайина быстро распространилась по округу и привлекла внимание местных СМИ. Сотрудники приюта поблагодарили мальчика за решимость и доброе сердце.

"Такое сострадание в таком юном возрасте — большая редкость. Его поступок заслуживает уважения", — отметила представитель HSOY Лорен Твердак.

Жители города также не остались равнодушными. Люди жертвовали деньги на оплату лечения Пичес, а один из магазинов подарил Зайину новый скейтборд в знак признательности.

Награда за храбрость

Поступок мальчика не остался незамеченным и на национальном уровне. Американская организация ASPCA, занимающаяся защитой животных, пригласила Зайина на торжественную церемонию, где он получил награду за проявленное сострадание.

На мероприятии мальчик выступил с короткой, но трогательной речью:

"Я просто сделал то, что должен был. Спасти жизнь — важнее любой вещи. Скейтборд можно купить новый, а друга — нет", — сказал Зайин Берри, держа на руках Пичес.

Он добавил, что надеется вдохновить других на добрые поступки:

"Никто не заслуживает боли и страданий. Если каждый из нас поможет хоть чуть-чуть, мир станет лучше".

Урок человечности

История мальчика из Аризоны — напоминание, что доброта не зависит от возраста. Один смелый поступок может спасти жизнь и изменить судьбу, а сострадание — это то, что делает нас людьми.