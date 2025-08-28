Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Евгений Сорокин Опубликована сегодня в 14:18

Спорт, который помогает решать офисные задачи быстрее

Фитнес-эксперт Герасимова: регулярные тренировки по боксу снижают риск стресса и выгорания

Фитнес-эксперт Александра Герасимова в интервью "Известиям" объяснила, почему регулярные тренировки на ринге способны не только улучшить здоровье, но и положительно повлиять на профессиональную жизнь.

Бокс против стресса и выгорания

"Бокс — отличный способ, чтобы переключиться с умственной нагрузки на физическую. Регулярные тренировки не только улучшают общее физическое состояние, но и повышают выносливость, силу и координацию. А это ключевые показатели, которые необходимы для карьеристов", — отметила Герасимова.

По её словам, физическая активность помогает предотвратить потерю нервных клеток, снижает риск депрессии и профессионального выгорания.

Скиллы, которые пригодятся в офисе

Занятия боксом развивают не только тело, но и мышление:

  • умение анализировать ситуацию,
  • стратегическое планирование,
  • способность держать эмоции под контролем,
  • стрессоустойчивость,
  • навык работы под давлением.

"Подобные тренировки также учат держать эмоции под контролем, справляться со стрессом и работать под давлением. Это хорошие скиллы, которые помогают решать сложные задачи, работать в команде и поддерживать позитивный настрой в коллективе", — подчеркнула эксперт.

Итог

Бокс оказывается не просто спортом для сильных духом — это инструмент личностного роста и карьерного развития. Он помогает быть собранным, уверенным и эффективным как в зале, так и на работе.

