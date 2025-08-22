Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Евгений Сорокин Опубликована сегодня в 14:23

Удары по стрессу: бокс спасает от выгорания и даёт силы для карьеры

Фитнес-эксперт Герасимова назвала бокс полезным для карьерного развития

Занятия боксом могут положительно сказаться не только на физической форме, но и на карьерных успехах. Об этом напомнила фитнес-эксперт Александра Герасимова.

Почему бокс полезен для "офисной" головы

По словам специалиста, регулярные тренировки на ринге отлично переключают мозг с кадровых совещаний и дедлайнов на физическую активность, что помогает избежать эмоционального выгорания и подавленности.

Бокс:

  • снижает уровень стресса;
  • предотвращает потерю нервных клеток;
  • поддерживает психическую устойчивость.

Чем бокс помогает в работе

Герасимова подчёркивает, что этот вид спорта развивает навыки, которые напрямую востребованы в профессиональной среде:

Стратегическое мышление
Каждый бой требует анализа ситуации и принятия быстрых решений — точно так же, как переговоры или сложный проект.

Управление эмоциями
На ринге нельзя терять самообладание — это учит держать себя в руках и в стрессовых рабочих ситуациях.

Умение работать под давлением
Боксёры учатся сохранять концентрацию даже в жёстких условиях — а это важный навык для карьеристов и управленцев.

Бонус: физическая форма

Параллельно тренировки улучшают:

  • выносливость,
  • координацию,
  • силу.

А значит — дают энергию, которую потом легко конвертировать в продуктивность на работе.

Если вам сложно "отключаться" после рабочего дня, бокс может стать не только спортом, но и инструментом карьерного роста.

