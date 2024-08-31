Россиянин победил доминиканца Феликса Валеру техническим нокаутом в пятом раунде

Россиянин Алексей Папин стал новым чемпионом Азии в категории до 90,71 кг по версии WBA Asia после победы над Феликсом Валерой из Доминиканской Республики техническим нокаутом в пятом раунде. Об этом сообщает ТАСС.

Сейчас у 36-летнего боксера 18 побед (17 нокаутом) и 1 поражение.

В предыдущем поединке он также одержал победу нокаутом во втором раунде над Айзеком Чилембой из Малави, став чемпионом Восточной Азии WBA. Это был первый бой под знаменем престижной боксерской версии, который прошел в России после введения санкций.

В начале 2022 года все четыре крупные боксерские организации исключили российских спортсменов из своих рейтингов и запретили им участвовать в боях под их эгидой на территории России.

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