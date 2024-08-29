Десятая победа Никиты Цзю и завоевание двух чемпионских поясов

Никита Цзю, сын легендарного боксёра Кости Цзю, одержал десятую победу подряд на профессиональном ринге, сообщает РБК.
В поединке, который прошёл в Сиднее, 26-летний спортсмен одолел австралийца Куна Мазудира и завоевал два чемпионских пояса. Бой завершился техническим нокаутом в девятом раунде.
Никита Цзю не проиграл ни одного из десяти своих поединков (восемь из них он выиграл нокаутом). Его карьера началась в марте 2021 года.
Соперник Никиты, Кун Мазудир, имеет в своём активе 12 побед, четыре поражения и одну ничью. Ему 28 лет.
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