Пётр Ян готовится к новому поединку

Российский экс-чемпион UFC Пётр Ян собирается провести свой следующий бой на турнире UFC 310, который состоится 7 декабря. Об этом он сообщил в социальной сети.
Ранее ТАСС писал, что Ян планирует сразиться с бразильцем Дейвисоном Фигейредо. Турнир UFC 310 станет последним номерным турниром года и пройдёт 7 декабря в Парадайзе (США, штат Невада).
На данный момент анонсирован только один поединок - между американцами Энтони Смитом и Домиником Рейесом.
В марте Ян одержал победу над китайским спортсменом Сун Ядуном, выиграв единогласным решением судей.
Позже россиянину пришлось перенести операцию из-за травмы колена. Всего у Яна 17 побед и 5 поражений.
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