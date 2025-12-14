Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Наследие советской школы бокса
Главная / Спорт и фитнес
Ксения Заярнюк Опубликована сегодня в 21:38

Кубань снова в ударе: боксёры из края громко заявили о себе на мировом турнире

Кубанские спортсмены вновь подтвердили высокий уровень региональной школы бокса на международной арене, успешно выступив на престижном турнире в Дубае. Их результаты стали заметной частью общего успеха российской сборной и привлекли внимание руководства края. Об этом сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

Успехи кубанских боксеров в Дубае

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев отметил, что уроженцы региона традиционно показывают сильные результаты как на всероссийских, так и на международных соревнованиях. Очередным подтверждением этой тенденции стало выступление анапчан Давида Сурова и Евгения Кооля, а также сочинца Андрея Пегливаняна на мировом первенстве.

Глава региона подчеркнул, что подобные достижения имеют значение не только для спортивной статистики, но и для развития бокса в целом. Победы и призовые места кубанских атлетов становятся ориентиром для молодых спортсменов, которые только делают первые шаги в спорте и видят реальные примеры успешной карьеры.

"Поздравляю спортсменов и тренеров с успешным выступлением. Ваши победы вдохновляют сотни ребят по всему региону на новые свершения", — сказал губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.

Результаты отдельных спортсменов

Наиболее яркого успеха добился двукратный чемпион России Давид Суров. Он завоевал золотую медаль в весовой категории свыше 92 килограммов, уверенно дойдя до финала и одолев в решающем поединке представителя Узбекистана Армана Маханова. Эта победа укрепила позиции спортсмена на международном уровне и стала важным этапом в его карьере.

Евгений Кооль выступал в весовой категории до 67 килограммов и по итогам турнира стал серебряным призером. Его выступление также получило высокую оценку специалистов, поскольку спортсмену пришлось провести несколько напряженных боев с сильными соперниками. Андрей Пегливанян, представлявший категорию до 57 килограммов, завершил чемпионат с бронзовой наградой, добавив еще одну медаль в копилку региона.

Итоги турнира и вклад сборной России

В целом российская сборная по боксу продемонстрировала уверенное преимущество на турнире. Спортсмены из России завоевали семь золотых, пять серебряных и одну бронзовую медаль, что позволило команде возглавить итоговую таблицу мирового первенства. Существенный вклад в этот результат внесли именно представители Краснодарского края.

Всего в чемпионате приняли участие 428 боксеров из 108 стран. Такой масштаб соревнований подчеркивает уровень конкуренции и значимость завоеванных наград. Успех кубанских спортсменов на фоне столь представительного состава участников подтверждает устойчивое развитие бокса в регионе и эффективность системы подготовки атлетов.

