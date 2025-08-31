Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Олег Белов Опубликована вчера в 23:21

Бокс вместо психолога: как спорт помогает справляться со стрессом

Как бокс влияет на карьеру и психологию мужчин — мнение тренера по единоборствам

Бокс для многих — это не только спорт, но и своеобразная терапия. Удары по груше снимают стресс, а тренировки в спарринге помогают избавиться от страха и обрести уверенность. Men Today поговорил с тренером по единоборствам о том, как мужчины, впервые пришедшие в зал, меняются не только физически, но и психологически.

Агрессия без вреда

В любых видах спорта можно выплеснуть накопившуюся энергию. Но единоборства дают особый эффект: тренировка нагружает тело и одновременно "перезагружает" голову, стимулируя дофаминовую систему.

"Ко мне приходят в основном офисные сотрудники. Многие говорят: "На тренировку шёл с неохотой, начальник завалил работой. Но после занятия стало легче". Значит, работает", — отмечает тренер.

Где грань эмоций?

Спарринги бывают напряжёнными, но в 99% случаев мужчины после схватки жмут друг другу руки и уходят с хорошим настроением. Контактный процесс помогает выплеснуть эмоции и почувствовать азарт без негативных последствий.

Если же ученик теряет контроль и начинает "махать руками", тренер вовремя останавливает процесс, чтобы сохранить спортивный дух и безопасность.

Груша или спарринг?

У каждого свой путь:

  • одни находят терапию в работе по лапам и мешку;
  • другие ищут вызов в спаррингах и даже готовятся к соревнованиям;
  • третьи используют бокс как кардио или способ похудеть.

Преодолеть страх ударов

Главный барьер новичков — дискомфорт от самих ударов. Наш организм не привык к этому в повседневной жизни. Но по мере тренировок страх уходит: сначала лёгкие упражнения, потом спарринг "в полсилы", и постепенно приходит уверенность.

Тренер приводит пример:

"Ко мне пришёл мужчина под сорок, никогда не занимался единоборствами. Через семь месяцев он уже боксировал на открытом ринге. Страх ушёл, он почувствовал уверенность".

Как спорт отражается на карьере

Тот же мужчина признался: за время тренировок его повысили с заместителя до директора. Конечно, заслуги на работе сыграли главную роль, но новый ритм жизни, сообщество, дисциплина и постоянство на тренировках тоже повлияли.

"Человек, который системно занимается спортом, в 90% случаев добивается успехов и в других сферах", — уверен тренер.

Для чего приходят мужчины в зал

  • снять стресс и "перезагрузиться";
  • укрепить тело и похудеть;
  • научиться постоять за себя;
  • почувствовать азарт соревнования.

Бокс даёт уверенность и учит справляться с эмоциями. А ещё - формирует новые привычки и помогает выйти за рамки привычного круга "дом-работа-дом".

Итог

Бокс — это не обязательно путь через боль и кровь. Это инструмент для того, чтобы стать увереннее, научиться контролировать себя и открыть новые горизонты. И нередко он меняет жизнь далеко за пределами ринга.

