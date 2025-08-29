Каждый раунд в зале — инвестиция в карьерный успех
Фитнес-эксперт Александра Герасимова в беседе с "Известиями" рассказала, почему бокс может стать не только способом поддерживать форму, но и инструментом карьерного роста.
Польза для тела и психики
По словам специалиста, тренировки на ринге:
- предотвращают потерю нервных клеток,
- снижают риск депрессии и выгорания,
- помогают переключиться с умственной работы на физическую активность.
"Бокс — отличный способ снять напряжение. Он повышает выносливость, силу и координацию — качества, которые нужны карьеристам", — отметила Герасимова.
Навыки, которые пригодятся в работе
Эксперт подчеркнула, что бокс развивает не только тело, но и мышление:
- умение анализировать ситуацию и выстраивать стратегию,
- контроль эмоций и стрессоустойчивость,
- способность работать под давлением.
Все эти навыки напрямую влияют на карьеру, помогают решать сложные задачи, работать в команде и поддерживать позитивный настрой в коллективе.
