Олег Белов Опубликована вчера в 22:49

Каждый раунд в зале — инвестиция в карьерный успех

Эксперт по фитнесу отметила, что бокс развивает силу, выносливость и умение работать под давлением

Фитнес-эксперт Александра Герасимова в беседе с "Известиями" рассказала, почему бокс может стать не только способом поддерживать форму, но и инструментом карьерного роста.

Польза для тела и психики

По словам специалиста, тренировки на ринге:

  • предотвращают потерю нервных клеток,
  • снижают риск депрессии и выгорания,
  • помогают переключиться с умственной работы на физическую активность.

"Бокс — отличный способ снять напряжение. Он повышает выносливость, силу и координацию — качества, которые нужны карьеристам", — отметила Герасимова.

Навыки, которые пригодятся в работе

Эксперт подчеркнула, что бокс развивает не только тело, но и мышление:

  • умение анализировать ситуацию и выстраивать стратегию,
  • контроль эмоций и стрессоустойчивость,
  • способность работать под давлением.

Все эти навыки напрямую влияют на карьеру, помогают решать сложные задачи, работать в команде и поддерживать позитивный настрой в коллективе.

