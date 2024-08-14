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Variety: алжирская боксёрша Хелиф подала иск против соцсети Маска
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Маск и Роулинг упомянуты в иске победившей на Олимпиаде боксёрши Хелиф — Трамп тоже будет рассмотрен

Variety: алжирская боксёрша Хелиф подала иск против соцсети Маска

Боксёрша из Алжира Иман Хелиф подала иск против соцсети Х* в прокуратуру Парижа в связи с кибербуллингом, который начался после победы спортсменки на Олимпийских играх-2024. В иске упомянуты в том числе американский предприниматель Илон Маск и британская писательница Джоан Роулинг. Об этом пишет Variety.

Адвокат чемпионки Набиль Буди рассказал, что заявление было направлено в пятницу в центр по борьбе с интернет-ненавистью при парижской прокуратуре.

"В иске среди прочих названы Джоан Роулинг и Илон Маск. Трамп тоже написал пост, так что независимо от того, будет ли он назван в нашем иске или нет, он неизбежно будет рассмотрен в рамках судебного преследования", — заявил Буди.

Ранее Международный олимпийский комитет(МОК) одобрил участие Хелиф в женском турнире по боксу на Олимпиаде в Париже, хотя в 2023 года спортсменка не прошла гендерный тест — в её организме был выявлен повышенный уровень тестостерона. На Олимпийских играх-2024 Хелиф завоевала золотую медаль в весе до 66 кг, победив итальянку Анджелу Карини в 1/8 финала турнира. В четвертьфинале против Хелиф вышла венгерская боксёрша Луцу Хамори, которая в момент боя выкрикнула тренеру: "Я не смогу его победить, это мужчина!". По документам Хелиф является женщиной.

Иман Хелиф (араб. إيمان خليف‎; род. 2 мая 1999, Аин-Сиди-Али, Лагуат) — алжирская спортсменка, занимающаяся профессиональным боксом. Олимпийская чемпионка 2024 года, четвертьфиналистка Олимпийских игр 2020 года, серебряный призёр чемпионата мира (2022), чемпионка Африки (2022), чемпионка Средиземноморских игр (2022), чемпионка Арабских игр (2023) в любителях.

*Социальная сеть X (Twitter) была заблокирована на территории РФ в марте 2022 года на основании статьи 153 Федерального закона "Об информации, информационных технологиях и о защите информации" за распространение запрещенного в России контента.

Фото: Flickr/Daniel Oberhaus (Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International).

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