Две страны потребовали от МОК ответа за участие в женском боксе трансгендеров

Национальные олимпийские комитеты (НОК) Венгрии и Болгарии обратились в Международный олимпийский комитет (МОК) с требованием разъяснений относительно допуска к женским соревнованиям по боксу на Олимпиаде в Париже спортсменок, не прошедших гендерный тест.

Болгарский НОК выразил твердую позицию по защите прав не только своих спортсменок, но и всех женщин, участвующих в соревнованиях. В заявлении комитета подчеркивается обеспокоенность потенциальным ущербом, который может быть нанесен участием в женских состязаниях спортсменов, идентифицирующих себя как женщины, но имеющих биологические характеристики мужчин.

Венгерский НОК также выступил с заявлением, сообщив о начале консультаций с представителями МОК и руководством олимпийских комитетов Италии и других стран, чьи спортсмены задействованы в соревнованиях по боксу. Венгерская сторона подчеркнула важность равных возможностей для женщин в спорте, отметив, что участие в женских соревнованиях спортсменов с мужскими биологическими характеристиками нарушает принципы честной конкуренции и ущемляет права спортсменок.

МОК, в свою очередь, заявил, что две спортсменки, не прошедшие гендерный тест на Чемпионате мира 2023 года, стали жертвами необоснованного решения Международной ассоциации бокса (IBA).

В комитете подчеркнули, что первоначальное решение было принято генеральным секретарем IBA без соблюдения надлежащей процедуры, а правление IBA лишь позднее ратифицировало его, постановив о необходимости разработки четкой процедуры гендерного тестирования.

Фото: From Wikimedia Commons/ Sgt. Valerie A. Martinez. (public domain)