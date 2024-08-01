Сергеев считает, что участие трансгендеров в соревнованиях оскверняет престиж Олимпийских игр

Сергей Сергеев, титулованный российский боксер, чемпион России 2023 года, финалист Кубка России 2024 года, победитель Игр БРИКС и Гран-при Hardcore Boxing 2024 года, выразил свое негативное отношение к участию в боксерских соревнованиях на Олимпийских играх в Париже спортсменов, ранее не прошедших гендерные тесты.

В интервью агентству "Интерфакс" Сергеев заявил о недопустимости подобных ситуаций в боксе и в спорте в целом, подчеркнув, что они наносят ущерб репутации спортивных состязаний.

Спортсмен напомнил о попытке подобного мошенничества на чемпионате мира по боксу в 2023 году, которую пресекла Международная боксерская ассоциация (IBA). Сергеев считает, что такие инциденты оскверняют престиж Олимпийских игр. Он признал, что, возможно, его точка зрения не разделяется всеми, однако его личные убеждения не позволяют ему смириться с данным фактом.

Стоит отметить, что олимпийский боксерский турнир проводится под эгидой специального подразделения Международного олимпийского комитета, поскольку членство IBA в МОК временно приостановлено.

Фото: From Wikimedia Commons/ Dmitry Rozhkov (Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported license)