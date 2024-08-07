IBA провела пресс-конференцию по поводу результатов тестов Иман Хелиф и Линь Юйтин

На собрании IBA генеральный директор Крис Робертс объявил, что результаты тестов Иман Хелиф и Линь Юйтин, проведенных независимой лабораторией в Стамбуле в 2022 году, показали, что они не соответствуют требованиям для женского бокса.

Согласно информации "Правды.ру", ссылающейся на Zero Hedge, оба боксера были уведомлены о положительных результатах тестов на XY-хромосомы и получили возможность обжаловать решение в Спортивном арбитражном суде за счет IBA. Линь решила не подавать апелляцию, в то время как Хелиф сначала подала жалобу, но затем ее отозвала.

Позднее стало известно, что они прошли повторное тестирование в Индии и были допущены к участию в Играх-2024.

Сообщается также, что некоторые в своих интересах используют этих боксеров, учитывая, что МОК все более втягивается в политические аспекты.

Есть также отчеты о жалобах других боксеров в Париже на грубую тактику боев Иман Хелиф и Линь Юйтин.

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