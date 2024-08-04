IBA выплатит Анджеле Карини компенсацию в размере 50 тысяч долларов

Международная боксерская ассоциация (IBA) назначила итальянской спортсменке Анджеле Карини компенсацию в размере 50 тысяч долларов, несмотря на её поражение, сообщает "Правда.ру" со ссылкой на агентство Reuters.
Ранее на Олимпийских Играх-2024 Карини проиграла в бою, длившемуся всего 46 секунд, алжирке Иман Хелиф.
Президент IBA Умар Кремлев выразил своё сожаление о том, что ему больно было смотреть на слезы Карини. По мнению Кремлева, Олимпиада в Париже привела к деградации. И спортивное сообщество должно избавиться от лиц, подобных Баху.
Напомним, что Хелиф из Алжира и двукратная чемпионка мира из Тайваня Линь Юйтин были разрешены к участию в соревнованиях в Париже, несмотря на дисквалификацию на чемпионате мира 2023 года из-за нарушения правил IBA, запрещающих спортсменкам с мужскими генетическими хромосомами участвовать в соревнованиях среди женщин.
Фото: Freepik/senivpetro
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