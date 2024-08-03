Стало известно о возбуждении уголовного дела после того, как чемпион России по боксу в драке лишился глаза

В Феодосии, Республика Крым, возбуждено уголовное дело после драки, в которой травмы получили чемпион России по боксу Дмитрий Двали и его друг. Случай произошел, когда Двали, защищая мальчика от нападения группы мужчин, лишился глаза.
В это время он находился в городе на мастер-классе для юных боксеров.
Следственный комитет РФ по Крыму и Севастополю взял на себя расследование дела для оценки действий задержанных участников драки и других связанных с инцидентом лиц, сообщает ТАСС.
Фото: commons.wikimedia.org/BugWarp (Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International license)
Мужчина перешел на другой самолёт по взлетным полосам во Внуково
В аэропорту Внуково пассажир, летевший транзитом, проявил недюжинную находчивость и успел на свой следующий рейс, несмотря на серьезное опоздание.
Представители стран Запада требуют от Мадуро сложить полномочия
В пятницу представители законодательной власти США и Европы выпустили совместное коммюнике, в котором выразили готовность применить меры воздействия к президенту Венесуэлы Николасу Мадуро, если тот откажется покинуть свой пост.
Рослесинфорг: сосна, ель и береза вошли в топ самых популярных в быту пород древесины
Рослесинфорг перечислил десять наиболее распространенных в быту пород деревьев: лиственница, сосна, ель, береза, бук, осина, дуб, ясень, клен и ива.
Возвращение болезни: Лайма Вайкуле преодолевает новый вызов
Лайма Вайкуле узнала о страшном диагнозе — раке груди — в 1990-х годах и прошла длительное лечение в США, вернувшись домой победительницей.