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В Крыму возбудили уголовное дело после травмирования чемпиона по боксу
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Стало известно о возбуждении уголовного дела после того, как чемпион России по боксу в драке лишился глаза

В Крыму возбудили уголовное дело после травмирования чемпиона по боксу

В Феодосии, Республика Крым, возбуждено уголовное дело после драки, в которой травмы получили чемпион России по боксу Дмитрий Двали и его друг. Случай произошел, когда Двали, защищая мальчика от нападения группы мужчин, лишился глаза.

В это время он находился в городе на мастер-классе для юных боксеров.

Следственный комитет РФ по Крыму и Севастополю взял на себя расследование дела для оценки действий задержанных участников драки и других связанных с инцидентом лиц, сообщает ТАСС.

Фото: commons.wikimedia.org/BugWarp (Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International license)

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