© commons.wikimedia.org by Lazaregagnidze is licensed under CC BY-SA 3.0
Алина Курнявцева Опубликована сегодня в 8:12

Не дайте самшитовой моли поглотить ваш сад: сохраните зелень с помощью этих методов

Экологичные методы защиты самшита от моли: феромоны, крапива и масло нима

В последние годы самшитовые кусты, украшающие европейские сады, оказались под угрозой из-за стремительно распространяющегося вредителя — самшитовой моли. Родом из Азии, это насекомое прочно закрепилось на новом континенте и способно за считанные недели уничтожить зелёные изгороди и декоративные композиции. Главный урон наносят не бабочки, а их личинки, активно поедающие листья.

По данным специалистов, сезон активности вредителя начинается в апреле-мае, когда температура воздуха поднимается выше +10 °C. Из зимующих яиц появляются личинки, которые сразу же начинают питаться. За тёплый период моль может дать до трёх поколений, поэтому её волны накатывают с весны до поздней осени. Наибольшая опасность наблюдается в июне и в конце августа. Эксперты подчёркивают, что регулярный осмотр кустов остаётся главным условием успешной борьбы.

Природные методы защиты

Чтобы не прибегать к агрессивным химикатам, садоводы всё чаще используют экологичные способы борьбы.

Феромонные ловушки.
Их действие основано на том, что запах вещества внутри капсулы имитирует самку и привлекает самцов моли. Ловушки размещают на высоте около 1,5 м возле кустов, исходя из расчёта — одна на 100 кв. м территории. Картриджи рекомендуется менять каждые 4-6 недель. Специалисты отмечают, что такой метод скорее профилактический, и лучше устанавливать ловушки ещё до массового лёта бабочек.

Настой из крапивы.
Давно известное средство, укрепляющее растения и отпугивающее вредителей. Для приготовления используют половину 10-литрового ведра свежей крапивы, заливают водой и настаивают около двух недель, ежедневно перемешивая. Жидкость готова, когда потемнеет и перестанет пениться. Перед применением её разводят водой в пропорции 1:10 и опрыскивают кусты каждые 7-10 дней. Обработку лучше проводить утром или вечером при температуре не выше +20 °C.

Масло нима.
Этот продукт получают из индийского дерева ним. Он одновременно мешает взрослым бабочкам откладывать яйца и замедляет развитие гусениц. Раствор готовят из 5-10 мл масла на литр воды, добавляя несколько капель жидкого мыла для смешивания. Опрыскивание проводят раз в 1-2 недели, уделяя внимание внутренней части кроны. Средство эффективно при температуре от +15 до +25 °C, но легко смывается дождём, поэтому обработку повторяют после осадков.

Бактерии Bacillus thuringiensis.
Эти микроорганизмы выделяют белки, смертельные для личинок моли, но безопасные для людей, животных и полезных насекомых. Препараты выпускаются в виде порошка или жидкости. Их наносят вечером, поскольку ультрафиолет разрушает бактерии. Чтобы метод сработал, гусеницы должны съесть обработанные листья. Первые результаты становятся заметны через 2-3 дня, а в период активного питания обработку проводят каждые 7-10 дней.

Как снизить риск появления моли

Садоводам советуют чаще осматривать растения, особенно нижнюю сторону листьев, где самка откладывает яйца. Первые признаки присутствия вредителя — погрызенные листья и тонкая паутина. Кроме того, обрезка кустов улучшает вентиляцию кроны и мешает развитию личинок в затенённых местах. Весенняя санитарная обрезка позволяет убрать часть куколок, переживших зиму.

Для дополнительной защиты рядом с самшитом можно высаживать отпугивающие растения — лаванду, тимьян или чеснок. Они создают неблагоприятные условия для вредителя и снижают вероятность повторных атак.

