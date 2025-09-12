Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Приседания своим весом
Приседания своим весом
© Generated by AI by DALL·E 3 by OpenAI is licensed under Free for commercial use
Главная / Спорт и фитнес
Иван Петровский Опубликована сегодня в 15:50

Этот вариант приседаний ломает привычные правила и работает сильнее классики

Эксперт по фитнесу Алена Лучани назвала преимущества box squat для восстановления после травм

Классические приседания — универсальное упражнение, без которого сложно представить любую тренировку. Но чтобы добиться максимального прогресса и по-настоящему нагрузить ягодицы, стоит время от времени вносить разнообразие. Одним из самых эффективных вариантов считаются приседания на ящик, которые помогают не только укрепить мышцы, но и улучшить технику.

Что такое box squat

Суть упражнения проста: вы приседаете до касания ягодицами поверхности — ящика, скамьи или стула. Высота этой опоры определяет глубину приседа. Обычно упражнение выполняют со штангой, но ничто не мешает использовать гири, гантели или собственный вес.

Главное отличие от классических приседаний заключается в том, что нижняя точка движения задаётся именно высотой ящика. Это помогает контролировать амплитуду и осознаннее работать над техникой.

"Приседания на ящик — отличный инструмент для развития контроля над телом, преодоления застоя в результатах и даже восстановления после травм", — сказала основатель Training2XL Алена Лучани.

Как правильно выполнять

  1. Поставьте скамью или ящик за собой. Ноги — на ширине таза, носки слегка разведены.

  2. Сделайте вдох, напрягите мышцы кора и начинайте движение от бёдер, опускаясь вниз.

  3. Коснитесь поверхности, сохраняя спину прямой.

  4. Сделайте паузу, затем усилием ног и ягодиц вернитесь в исходное положение.

  5. В верхней точке сожмите ягодицы, но не выталкивайте таз вперёд.

Новичкам стоит делать по 12-16 повторений с собственным весом. Более опытные могут выполнять 6-12 повторов с утяжелением.

"Важно подбирать высоту так, чтобы колени сгибались хотя бы под прямым углом", — отметил тренер Си Джей Хаммонд.

Почему стоит включить в тренировки

Укрепление задней поверхности тела

Многие упражнения нагружают квадрицепсы больше, чем ягодицы и бицепсы бедра. Box squat помогает сместить акцент назад: при движении вы сознательно отводите таз, что сильнее включает мышцы задней цепи.

Контроль глубины приседа

Для новичков ящик становится отличным ориентиром: можно почувствовать, насколько глубоко нужно опускаться, и закрепить правильный паттерн движения.

Прорыв в силе

Даже опытные спортсмены сталкиваются с "застреванием" в нижней точке приседа. Приседания на ящик учат преодолевать именно этот момент за счёт силы, а не инерции, что помогает пробить плато и выйти на новый максимум.

Реабилитация и функциональность

Если травма или ограниченная подвижность не позволяют приседать глубоко, можно использовать более высокий ящик. Такой вариант позволяет поддерживать форму без перегрузки суставов. Кроме того, упражнение отлично имитирует повседневное движение — вставание со стула, что особенно важно для здоровья в зрелом возрасте.

Как встроить в программу

• Новичкам — только с собственным весом.
• Среднему уровню — 5 подходов по 8 повторений с гирей или гантелью.
• Продвинутым — 3-5 повторов с рабочим весом и обязательным отдыхом между подходами.

При этом не стоит полностью заменять классические приседания: они необходимы для развития силы в полной амплитуде. Box squat — это мощное дополнение, а не замена.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Физиотерапевт Кейт Кроуфорд: нагрузка при беге укрепляет кости и суставы сегодня в 15:10

То, что считалось главным врагом суставов, оказалось их защитником

Бег укрепляет суставы и продлевает здоровье коленей. Но есть нюансы, которые важно учитывать, чтобы тренировки приносили пользу, а не травмы.

Читать полностью » Фигуристка Евгения Медведева покинула поле после ушиба на благотворительном матче сегодня в 14:14

Чемпионка мира ушла с поля, держась за живот

Евгения Медведева неожиданно покинула футбольное поле, но травма оказалась несерьёзной — фигуристка с юмором отнеслась к ситуации.

Читать полностью » Евгений Плющенко предложил назначить Александра Мостового главным тренером сборной России сегодня в 13:11

Неожиданный голос из фигурного катания в споре о будущем футбольной команды

Евгений Плющенко предложил заменить Валерия Карпина в сборной России по футболу и назвал единственного кандидата, достойного этой должности.

Читать полностью » Боец ММА Джефф Монсон предложил провести бой с Артёмом Дзюбой сегодня в 12:18

Американский боец сделал неожиданное предложение российскому форварду

Легенда ММА Джефф Монсон вызвал Артема Дзюбу на бой и оценил его шансы в поп-MMA. Футболист ранее уже фантазировал о поединках с чемпионами UFC.

Читать полностью » Сафонов опроверг слухи о своём уходе из ПСЖ сегодня в 11:15

Игрок ПСЖ узнал о своём будущем из новостей, а не от клуба

Российский голкипер ПСЖ Матвей Сафонов объяснил, откуда появились слухи о его уходе и почему они оказались далеки от правды.

Читать полностью » Канадский наставник ВХЛ признался, что адаптация в России даётся ему непросто сегодня в 10:12

Русская речь пугает скоростью, но тренер ВХЛ уже делает успехи

Канадский тренер "Омских Крыльев" рассказал о первых шагах в изучении русского языка и признался, что поначалу буквы и речь пугали его.

Читать полностью » Домашний 6-недельный план тренировок для женщин опубликован фитнес-экспертами сегодня в 9:50

Шесть недель без движения: к чему приводит отказ от простых домашних упражнений

Через шесть недель вы будете удивлены переменам: эта программа поможет сжечь калории, укрепить мышцы и встроится в ваш график без стресса.

Читать полностью » Тренер Жанетт Дженкинс представила 21-дневную программу тренировок для здоровья и энергии сегодня в 9:10

21 день, которые меняют тело: программа, о которой молчат тренеры

Трёхнедельная программа тренировок от Жанетт Дженкинс объединяет силовые упражнения и кардио, помогая укрепить тело и зарядиться энергией.

Читать полностью »

Новости
Питомцы

Аллергия на попугаев вызывает чихание и сыпь у владельцев — данные аллергологов
Культура и шоу-бизнес

Джеймс Ганн раскрыл первые подробности сиквела "Супермена" во вселенной DC
Еда

Манник без муки становится пышным после 15 минут набухания манки
Красота и здоровье

Врач Лишин назвал витамины B6, B9 и B12 главными для поддержки нервной системы осенью
Наука

Уникальные дьявольские яйца Намиба: геологи в замешательстве от происхождения
Авто и мото

Stellantis отказалась от трёхцилиндровых моторов PureTech после проблем с надёжностью
УрФО

Харлов: во Франции подбирают кандидата на пост генконсула в Екатеринбурге
Туризм

В Бельгии больше замков на квадратный километр, чем в любой другой стране мира
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet