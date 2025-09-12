Этот вариант приседаний ломает привычные правила и работает сильнее классики

Классические приседания — универсальное упражнение, без которого сложно представить любую тренировку. Но чтобы добиться максимального прогресса и по-настоящему нагрузить ягодицы, стоит время от времени вносить разнообразие. Одним из самых эффективных вариантов считаются приседания на ящик, которые помогают не только укрепить мышцы, но и улучшить технику.

Что такое box squat

Суть упражнения проста: вы приседаете до касания ягодицами поверхности — ящика, скамьи или стула. Высота этой опоры определяет глубину приседа. Обычно упражнение выполняют со штангой, но ничто не мешает использовать гири, гантели или собственный вес.

Главное отличие от классических приседаний заключается в том, что нижняя точка движения задаётся именно высотой ящика. Это помогает контролировать амплитуду и осознаннее работать над техникой.

"Приседания на ящик — отличный инструмент для развития контроля над телом, преодоления застоя в результатах и даже восстановления после травм", — сказала основатель Training2XL Алена Лучани.

Как правильно выполнять

Поставьте скамью или ящик за собой. Ноги — на ширине таза, носки слегка разведены. Сделайте вдох, напрягите мышцы кора и начинайте движение от бёдер, опускаясь вниз. Коснитесь поверхности, сохраняя спину прямой. Сделайте паузу, затем усилием ног и ягодиц вернитесь в исходное положение. В верхней точке сожмите ягодицы, но не выталкивайте таз вперёд.

Новичкам стоит делать по 12-16 повторений с собственным весом. Более опытные могут выполнять 6-12 повторов с утяжелением.

"Важно подбирать высоту так, чтобы колени сгибались хотя бы под прямым углом", — отметил тренер Си Джей Хаммонд.

Почему стоит включить в тренировки

Укрепление задней поверхности тела

Многие упражнения нагружают квадрицепсы больше, чем ягодицы и бицепсы бедра. Box squat помогает сместить акцент назад: при движении вы сознательно отводите таз, что сильнее включает мышцы задней цепи.

Контроль глубины приседа

Для новичков ящик становится отличным ориентиром: можно почувствовать, насколько глубоко нужно опускаться, и закрепить правильный паттерн движения.

Прорыв в силе

Даже опытные спортсмены сталкиваются с "застреванием" в нижней точке приседа. Приседания на ящик учат преодолевать именно этот момент за счёт силы, а не инерции, что помогает пробить плато и выйти на новый максимум.

Реабилитация и функциональность

Если травма или ограниченная подвижность не позволяют приседать глубоко, можно использовать более высокий ящик. Такой вариант позволяет поддерживать форму без перегрузки суставов. Кроме того, упражнение отлично имитирует повседневное движение — вставание со стула, что особенно важно для здоровья в зрелом возрасте.

Как встроить в программу

• Новичкам — только с собственным весом.

• Среднему уровню — 5 подходов по 8 повторений с гирей или гантелью.

• Продвинутым — 3-5 повторов с рабочим весом и обязательным отдыхом между подходами.

При этом не стоит полностью заменять классические приседания: они необходимы для развития силы в полной амплитуде. Box squat — это мощное дополнение, а не замена.