Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Занятие плиометрикой
Занятие плиометрикой
© marines.mil is licensed under public domain
Главная / Спорт и фитнес
Иван Петровский Опубликована сегодня в 6:30

Как одно простое упражнение одновременно развивает силу, баланс и координацию

Как выполнять прыжки на тумбу правильно и какие ошибки приводят к травмам — мнение тренеров

Когда речь заходит о впечатляющих упражнениях в спортзале, прыжки на тумбу занимают почётное место. На первый взгляд это эффектный элемент, но за ним скрывается гораздо больше — правильное освоение этого движения даёт серьёзные бонусы и за пределами тренировок.

Почему именно прыжки на тумбу?

По словам сертифицированного тренера по силовой подготовке Кэти Прендергаст, "это можно назвать золотым стандартом плиометрических упражнений для нижней части тела: нагрузку легко регулировать, просто меняя высоту тумбы". В отличие от многих других прыжков, это движение бережнее относится к суставам: вы отталкиваетесь высоко, но приземляетесь всего на несколько дюймов ниже, чем прыгали.

Что же такое box jump? Это упражнение из категории плиометрики — прыжковая тренировка, в которой нужно запрыгнуть с пола на устойчивую платформу и мягко приземлиться двумя ногами. Работают, в первую очередь, квадрицепсы, ягодицы и икры, а также мышцы кора и стабилизаторы.

Безопасность и ограничения

Несмотря на эффективность, прыжки на тумбу подходят не всем. Если у вас есть травмы голеностопа, коленей или бёдер, сначала стоит проконсультироваться с физиотерапевтом. То же касается заболеваний суставов или костей, таких как артрит или остеопороз. Для безопасного выполнения нужны сила, баланс и координация.

Ключевой момент: всегда прислушивайтесь к ощущениям. Боль при приземлении — сигнал остановиться и пересмотреть технику или выбрать альтернативное упражнение, например степ-апы.

Как выполнять правильно

  • Встаньте напротив устойчивой тумбы, ноги — на ширине таза.
  • Присядьте в четверть-присед, заведите руки назад.
  • Резко махните руками вперёд и за счёт ног запрыгните на центр платформы.
  • Приземляйтесь мягко, с согнутыми коленями.
  • Полностью выпрямитесь и только потом аккуратно спуститесь шагом.

Важно: не стоит спрыгивать назад — это перегружает суставы.

Какое оборудование нужно?

Для прыжков используют специальные плио-боксы — деревянные, металлические или мягкие из поролона. Последние снижают риск травм, но в целом все варианты подходят. Дома найти подходящую поверхность сложно: скамейки и ступеньки слишком узкие, а стул небезопасен.

Среди популярных вариантов для домашних тренировок:

  • Yes4All Wooden Plyo Box (от $49.95)
  • Rogue Foam Plyo Box (от $175)
  • JFIT Plyometric Box (от $85.50)

Основные советы для прогресса

  • Начинайте с низкого. Тренеры рекомендуют сначала осваивать широкие прыжки вперёд (broad jumps), а затем переходить к тумбе высотой 15-30 см.
  • Сосредоточьтесь. Потеря концентрации чревата ушибами и падением.
  • Слушайте тело. Боль — повод остановиться.
  • Не спешите. Это упражнение на силу, а не на количество повторов. Лучше 3-5 качественных прыжков с отдыхом, чем десятки быстрых.

Зачем включать в тренировки

  • Сила и мощь ног. Работа с быстрыми мышечными волокнами улучшает взрывную силу, что полезно спортсменам и любителям активного отдыха.
  • Профилактика травм. Тело учится правильно поглощать нагрузку при приземлении, что снижает риск повреждений при беге или командных играх.
  • Баланс и координация. Постепенно исчезает шаткость, улучшается стабильность и уверенность движений.

Интересный факт: прыжки на тумбу активно используют в подготовке баскетболисты и легкоатлеты, поскольку они напрямую улучшают показатели в прыжках в длину и высоту.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Эксперт по реабилитации Грейсон Уикхэм объяснил пользу упражнения kick through для баланса сегодня в 5:50

Упражнение, похожее на танец, скрывает в себе проверку тела на прочность

Упражнение, похожее на танцевальный элемент, способно укрепить плечи, пресс и суставы, развить баланс и гибкость — и защитить от травм.

Читать полностью » Фитнес-тренеры объяснили, как правильно выбрать размер фитбола по росту сегодня в 5:30

Фитбол укрепляет мышцы быстрее, чем тренажёры: в чём секрет

Фитбол кажется простым мячом, но способен укрепить мышцы, улучшить осанку и даже заменить стул в офисе. Как правильно выбрать и накачать его?

Читать полностью » Учёные из Acta Orthopaedica назвали лучшие упражнения для внутренней части трицепса сегодня в 5:10

Как прокачать руки без спортзала: секрет медиальной головки трицепса

Хотите, чтобы руки выглядели мощнее и гармоничнее? Секрет в медиальной головке трицепса. Узнайте, какие упражнения помогут выделить её.

Читать полностью » Зак Армстронг из YogaSix перечислил четыре упражнения для подвижности утром сегодня в 4:50

Почему самый обычный подъём с кровати превращается в проверку на выносливость

Почему утренний подъём становится испытанием и как четыре простых упражнения помогут сделать его лёгким стартом дня без боли и скованности.

Читать полностью » Инструктор йоги Шонна Дэвис рекомендовала позы для улучшения гибкости тазобедренных суставов сегодня в 4:30

Как снять зажимы в бёдрах без тренажёров и походов в зал

Всего 20 минут йоги способны снять зажимы в бёдрах и вернуть телу лёгкость. Узнайте, какие простые позы помогают справиться с напряжением.

Читать полностью » Специалисты по фитнесу предложили варианты 10-минутной тренировки для разных уровней сегодня в 4:26

10 минут ада: простой комплекс превращается в испытание силы и характера

10 минут, которые проверят силу и выносливость: становая тяга с гантелями и стойка на руках. Три уровня сложности и советы по технике.

Читать полностью » Врачи Mayo Clinic указали на роль обезвоживания в вздутии после тренировок сегодня в 4:10

Фитнес сушит мышцы, но надувает живот: парадокс спортзала

Почему после тренировки возникает вздутие живота? Разбираем причины — от питания и воды до приёма лекарств — и простые способы вернуть комфорт.

Читать полностью » Недооценённые упражнения со штангой для силы и выносливости названы тренером Никой Шелби сегодня в 3:50

Неочевидные движения со штангой, которые меняют тело быстрее приседаний

Пять недооценённых упражнений со штангой, которые помогут развить силу, улучшить баланс и разнообразить тренировки, выходя за рамки привычной рутины.

Читать полностью »

Новости
Садоводство

Эксперты рассказали, почему нельзя поливать сад в жаркий полдень
Наука и технологии

Планеты — сироты в туманности Ориона формируют собственные системы спутников: открытие Джеймса Уэбба
Авто и мото

В России внедрение обновлённых правил обучения водителей отложено до марта 2026 года
Наука и технологии

Кратеры на спутнике Юпитера могут указывать на следы темной материи
Красота и здоровье

Диетолог Солнцева: антоцианы в красном луке защищают сосуды и препятствуют развитию опухолей
Спорт и фитнес

Коннор Флеминг назвал мышцы, которые развивает упражнение kang squat
Еда

Приготовление запеченного картофеля в фольге при 250 градусах
Дом

Как сценарии умного освещения помогают моей семье в повседневной жизни
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) как информационное агентство «Ньюсинфо», регистрационный номер серия Эл № ФС77-83422 от 10 июня 2022 г.
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор и генеральный директор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), info@newsinfo.ru