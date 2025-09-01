Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Утренняя тяжесть в животе
Евгений Сорокин Опубликована сегодня в 6:23

Потеря веса без диет: когда организм сигнализирует о скрытой беде

Врач Кайван Хан назвал симптомы заболеваний ЖКТ, которые нельзя игнорировать

Любые изменения в работе желудочно-кишечного тракта не стоит игнорировать — именно так считают врачи. Медики подчеркивают: даже привычные недомогания могут оказаться симптомами серьёзных заболеваний.

Когда тревожные сигналы нельзя игнорировать

По словам врача общей практики Кайвана Хана, диарея или запор чаще всего связаны с особенностями питания или реакцией организма на определённые продукты. Однако такие состояния могут указывать и на куда более серьёзные проблемы.

"Диарея или запор зачастую возникают из-за приема той или иной пищи, но эти симптомы могут быть звоночками, что организм серьезно болен", — отметил врач общей практики Кайван Хан.

К подобным болезням относятся геморрой, рак желудка или кишечника. Поэтому регулярные сбои в работе кишечника — это сигнал, что нужно пройти обследование.

Другие опасные признаки

Особое внимание следует обратить на потерю веса, которая происходит без видимых причин и не связана с изменением рациона. Такой симптом всегда требует консультации специалиста.

Кроме того, врач предупреждает: поводом для обращения в клинику может стать постоянная усталость, не проходящая даже после отдыха. В некоторых случаях она указывает на онкологические заболевания или проблемы с сердцем.

Зачем важно наблюдаться у врача

Своевременное обращение за медицинской помощью помогает выявить болезни на раннем этапе, когда лечение наиболее эффективно. Регулярные профилактические осмотры и внимательное отношение к собственному самочувствию значительно повышают шансы сохранить здоровье.

