Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Больной живот
Больной живот
© Designed by Freepik by benzoix is licensed under public domain
Главная / Красота и здоровье
Алина Курнявцева Опубликована сегодня в 18:38

Заворот судьбы: как обычное вздутие едва не стоило женщине жизни

Жительница Нью-Джерси выжила после редчайшего заворота кишки, который мог закончиться сепсисом за сутки

Жительница Нью-Джерси Мелисса Гонсалес всегда была человеком действия — совещания, поездки, новые проекты следовали один за другим. В какой-то момент ритм стал непосильным: к осени 2022 года она начала ощущать постоянную слабость, вздутие и странное ощущение, будто тело работает против неё.

На выходных во время ретрита Мелисса впервые задумалась, что с организмом происходит что-то не то. Диетолог, с которым она поговорила там, посоветовал убрать из меню молочные продукты и жирное, а главное — сдать анализы крови. Но время шло, и направление на обследование всё лежало на столе: работа и семья оставались в приоритете.

Как всё началось

К началу 2023 года Гонсалес чувствовала себя "словно в тумане". Она засыпала без сил, едва справлялась с задачами и неделями страдала от запоров и вздутия. К концу года пообещала себе начать всё заново — следить за питанием, заниматься спортом и наконец-то восстановить здоровье кишечника.

Но 10 января, в день, когда она должна была начать новое соревнование по здоровью с друзьями, случилось непредвиденное. Находясь в командировке в Сиэтле, Мелисса проснулась ночью от сильнейшей боли.

"Это было похоже на полномасштабные роды", — рассказала Гонсалес.

Врачи диагностировали заворот слепой кишки — редчайшую форму кишечной непроходимости, при которой участок кишечника закручивается вокруг своей оси, полностью блокируя проходимость.

Опасное заболевание, которое легко спутать с "обычными" проблемами

Заворот слепой кишки встречается у трёх-семи человек на миллион. Его симптомы — вздутие, усталость, задержка стула — часто принимают за синдром раздражённого кишечника. Пока диагноз не установлен, кровоснабжение толстой кишки ухудшается, и ткани могут погибнуть. Без операции вероятность летального исхода достигает 40 %.

"Я просто была не в себе. Мне становилось так много времени, чтобы почувствовать это энергичное "я"", — отметила она.

Когда Мелиссу доставили в больницу, врачи сказали, что ещё немного — и кишечник лопнул бы, вызвав септический шок. Хирургам пришлось удалить часть кишки и соединить оставшиеся участки, чтобы восстановить работу пищеварительной системы.

После операции: заново учиться есть и жить

После выписки Мелиссе пришлось перестраивать не только рацион, но и тело. Первые недели она питалась "белой диетой": рис, макароны, картофель, хлеб — всё без клетчатки и жира. Даже яблочное пюре оказалось слишком тяжёлым.

"Я скучаю по салату, но я не могу этого сделать", — сказала Мелисса.

Она потеряла вес до отметки ниже 45 кг и училась снова ходить. Сейчас женщина избегает брокколи, капусты, молочных продуктов и жареного — всё, что может вызвать нагрузку на кишечник.

Почему это могло произойти

Врачи так и не нашли точную причину заболевания. Иногда заворот кишки связывают с перелётами: при снижении давления в салоне самолёта газы расширяются и могут вызвать перекручивание кишки. Мелисса много летала по работе, что, возможно, сыграло роль. Также риски повышают опухоли, инфекции и беременность.

После операции она провела три недели в Сиэтле, чтобы избежать тромбозов во время полёта, и теперь ежегодно проходит анализы, следя за усвоением жиров и ферментов.

Как распознать тревожные сигналы кишечника

  1. Не игнорируйте длительное вздутие - если оно не проходит неделями, это не просто "газообразование".
  2. Отслеживайте стул - редкие опорожнения (раз в 4-7 дней) требуют консультации гастроэнтеролога.
  3. Следите за реакцией на пищу - вздутие после молочных или жирных продуктов может указывать на ферментную недостаточность.
  4. Не откладывайте анализы крови и кала - регулярная диагностика помогает заметить воспаления и нарушения обмена.
  5. Слушайте сигналы тела - вялость и постоянная усталость часто связаны с кишечником, а не с "перегрузкой на работе".

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: игнорирование симптомов.
    Последствие: обструкция и риск сепсиса.
    Альтернатива: регулярные обследования ЖКТ, УЗИ органов брюшной полости, анализ на ферменты.
  • Ошибка: самолечение диетами из интернета.
    Последствие: усугубление запора и дефицит питательных веществ.
    Альтернатива: консультация с гастроэнтерологом и нутрициологом, подбор питания с низким содержанием клетчатки.

А что если…

Если бы Мелисса отложила обращение к врачу ещё на день, результат мог быть трагическим. Заворот слепой кишки прогрессирует стремительно — иногда счёт идёт на часы. Её история стала напоминанием, что здоровье нельзя ставить "на паузу", даже когда жизнь загружена.

FAQ

Как отличить заворот кишки от обычного вздутия?
При завороте живот не только вздут, но и болезненен при прикосновении, а газы и стул полностью отсутствуют.

Можно ли восстановиться после операции?
Да, при соблюдении щадящей диеты и постепенном возвращении к физической активности. Полное восстановление занимает от нескольких месяцев до года.

Что можно есть при реабилитации?
Белый хлеб, рис, макароны, постное мясо, бананы. Из напитков — тёплая вода, травяные чаи. Исключаются капуста, орехи, молочные продукты и жареное.

Мифы и правда о здоровье кишечника

  • Миф: вздутие — это просто следствие переедания.
    Правда: это может быть признак воспаления, ферментной недостаточности или непроходимости.
  • Миф: если нет боли, значит, всё в порядке.
    Правда: кишечник может страдать молча. Боль появляется, когда процесс заходит далеко.
  • Миф: детокс-диеты "очищают кишечник".
    Правда: такие практики часто вредят микрофлоре и замедляют пищеварение.

3 факта, о которых стоит знать

  1. Кишечные завороты чаще возникают у людей с подвижной слепой кишкой — это анатомическая особенность.
  2. Симптомы заворота нередко принимают за "женские" жалобы — усталость, вздутие, ПМС.
  3. Авиаперелёт может повысить внутрибрюшное давление и стать пусковым фактором, если есть скрытая патология.

Исторический контекст

Первые описания заворота кишки встречаются ещё в медицинских трактатах XIX века. Тогда хирурги могли лишь догадываться о причинах болезни, и смертность превышала 80 %. Современные методы визуализации и экстренные операции снизили этот показатель вдвое.

Главное послание Мелиссы

После пережитого Гонсалес написала книгу "Поворот цели: как динамичные лидеры применяют уязвимость и интуицию в действии". В ней она рассказывает о женщинах, которые, как и она, долго игнорировали сигналы тела.

"Есть разница между тем, чтобы слышать своё тело и слушать его, очень большая разница", — сказала девушка.

Её история стала напоминанием о том, что забота о себе — не роскошь, а обязанность перед собственной жизнью.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Учёные доказали: во время менструального цикла структура мозга женщины физически меняется сегодня в 15:13
Мозг женщины ежемесячно перестраивается — МРТ показало, что гормоны меняют его структуру

Новое исследование показало, что гормональные колебания менструального цикла влияют на структуру мозга женщины. Эстроген ускоряет связи, а прогестерон дарит спокойствие. Узнайте, как поддержать свой мозг!

Читать полностью » Курение сокращает жизнь человека в среднем на десять лет — отметили исследователи ВОЗ сегодня в 14:11
Бросить курить — не подвиг, а стратегия: как освободиться от никотина и вернуть себе дыхание

Табак сокращает жизнь на годы, но каждый день без сигареты возвращает здоровье. Почему бросить никогда не поздно — рассказываем в фактах и шагах.

Читать полностью » Регулярное употребление яиц и риса повышает содержание PFAS в крови — отметили исследователи сегодня в 13:11
Токсичный завтрак: кофе, яйца и рис оказались ловушкой для организма

Учёные нашли неожиданную связь между привычными продуктами — кофе, яйцами и рисом — и уровнем PFAS в крови. Разбираемся, как снизить риск.

Читать полностью » Инициатива о рецептурных контрацептивах вызвала споры среди врачей — отметила Любовь Ерофеева сегодня в 12:32
Таблетки, которые разделили страну: врачи и депутаты сцепились из-за женского здоровья

Спор о гормональных контрацептивах разгорелся с новой силой: депутат предложила ограничить их продажу, а врачи уверяют, что препараты безопасны и даже полезны для женского здоровья.

Читать полностью » Медленное дыхание через левую ноздрю улучшает качество сна — пояснили специалисты дыхательных практик сегодня в 11:32
Закрой одну ноздрю — открой путь ко сну: как йоговское лунное дыхание возвращает спокойствие

Никаких таблеток и сложных ритуалов: всего несколько минут дыхания через левую ноздрю помогут расслабиться, снизить тревожность и спокойно уснуть.

Читать полностью » Повышенный холестерин можно распознать по изменениям кожи и глаз — сообщили кардиологи сегодня в 10:32
Не косметика, а сигнал тревоги: почему жёлтые пятна на веках — не просто дефект, а предупреждение сосудов

Ваше лицо может рассказать о здоровье сердца больше, чем вы думаете. Узнайте, какие признаки на коже и глазах указывают на высокий холестерин.

Читать полностью » Недосып повышает воспаление и риск болезней сердца — показало исследование Университета Уппсалы сегодня в 9:32
Три ночи без сна — и кровь уже другая: учёные доказали, как недосып разрушает сердце изнутри

Учёные из Уппсалы выяснили, как недосып разрушает сердце: всего три ночи по 4 часа меняют состав крови и запускают воспаление, опасное для сосудов.

Читать полностью » Бананы полезны для сердца и профилактики гипертонии — пояснила диетолог Яси Ансари сегодня в 8:56
Один банан — минус одно деление на тонометре: как калий защищает сосуды

Банан — не просто сладкий фрукт, а мощный природный регулятор давления. Почему врачи всё чаще советуют включать его в рацион — и как извлечь из него максимум пользы.

Читать полностью »

Новости
Дом
Идеально отглаженная рубашка: ошибки, которых стоит избегать при глажке
Дом
Выбор робота-пылесоса: главные характеристики и ошибки при покупке
Спорт и фитнес
Интервальная тренировка на все группы мышц за 7 минут
Общество
HR-эксперт Гарри Мурадян рассказал, какие навыки станут ключевыми для молодых специалистов
Культура и шоу-бизнес
Daily Mail: принц Гарри столкнулся с навязчивой поклонницей во время визита в Лондон
Наука
Обнаружен белок, отвечающий за быстрое восстановление восприятия сладкого
Туризм
Эксперты: японцы считают чаевые нарушением профессиональной гордости
Дом
Антисептик, уксус и спирт помогают вывести пятна маркера с одежды, мебели и стен
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet