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Названы улучшающие работу кишечника виды спорта
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Эти три вида спорта могут кардинально улучшить ваш кишечник

Названы улучшающие работу кишечника виды спорта

Российские и китайские исследователи выявили виды спорта, которые положительно влияют на работу кишечника.

Согласно опубликованному в журнале Nutrients исследованию, аэробные упражнения, такие как бег, плавание и езда на велосипеде, способствуют улучшению функций кишечника.

Эти виды активности стимулируют рост полезных бактерий, включая Lactobacillus и Bifidobacterium, которые производят противовоспалительные короткоцепочечные жирные кислоты (SCFA).

Особенно важно, что бутират, одна из таких кислот, является источником энергии для клеток толстого кишечника и обладает выраженным противовоспалительным эффектом.

Фото: commons. wikimedia.org/Australian Paralympic Committee (Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported license).

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