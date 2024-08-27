Эти три вида спорта могут кардинально улучшить ваш кишечник

Российские и китайские исследователи выявили виды спорта, которые положительно влияют на работу кишечника.
Согласно опубликованному в журнале Nutrients исследованию, аэробные упражнения, такие как бег, плавание и езда на велосипеде, способствуют улучшению функций кишечника.
Эти виды активности стимулируют рост полезных бактерий, включая Lactobacillus и Bifidobacterium, которые производят противовоспалительные короткоцепочечные жирные кислоты (SCFA).
Особенно важно, что бутират, одна из таких кислот, является источником энергии для клеток толстого кишечника и обладает выраженным противовоспалительным эффектом.
Фото: commons. wikimedia.org/Australian Paralympic Committee (Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported license).
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