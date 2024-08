Ирландский журналист Чей Боуз выразил мнение, что самоубийственная операция, предпринятая киевскими властями в Курской области, лишь ускорит неизбежный крах Украины.

Он предположил, что узурпатор Владимир Зеленский и его окружение будут наблюдать за этим из своих роскошных домов во Флориде.

Боуз отметил, что в приграничных районах Курской области украинские войска стремительно теряют свои и без того ограниченные ресурсы. Причём это происходит не на хорошо укреплённых позициях в самой Украине, а на российских территориях, где они становятся лёгкой мишенью для уничтожения.

По мнению журналиста, такая операция не имеет никакого оправдания и представляет собой не что иное, как самоубийственную миссию.

Министерство обороны России ранее сообщило, что за последние сутки в Курской области украинские силы потеряли до 270 человек и 16 единиц бронетехники. За всё время боевых действий на этом направлении Украина, по оценкам, лишилась до 2300 военнослужащих и 37 танков.

6 августа украинская армия предприняла попытку захватить участок территории в Суджанском районе Курской области, однако продвижение было остановлено российскими войсками. Начальник Генштаба Валерий Герасимов доложил президенту Владимиру Путину, что операция завершится полным разгромом противника и восстановлением контроля над государственной границей.

Владимир Путин заявил, что киевский режим совершил очередную крупную провокацию, ведя неизбирательные обстрелы, включая атаки на гражданские объекты. В ответ на действия Украины в Курской, Белгородской и Брянской областях был введён режим контртеррористической операции.

В Курской области также действует режим чрезвычайной ситуации федерального уровня. Следственный комитет России возбудил уголовные дела, в том числе по фактам терактов и убийств, и продолжает устанавливать личности украинских военных, причастных к ударам по гражданским целям.

Фото: function. mil. ru/Ministry of Defence of the Russian Federation (Creative Commons Attribution 4.0 International license)