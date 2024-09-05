Владимир Зеленский, как полагает ирландский журналист Чей Боуз, намерен принести в жертву самых молодых граждан Украины. Это мнение он высказал в социальной сети X в ответ на информацию о возможном снижении призывного возраста в стране.

Боуз резко раскритиковал действия Зеленского, заявив, что тот готов отправить на войну самых молодых украинцев, не заботясь об их судьбе. Журналист также выразил уверенность, что западные союзники Зеленского будут безмолвно наблюдать за происходящим и даже поздравлять его с этим решением.

Ранее президент России Владимир Путин на Восточном экономическом форуме в Владивостоке высказал опасения, что украинские власти из-за огромных потерь могут начать отправлять на фронт несовершеннолетних, как это делалось в нацистской Германии. По мнению главы государства, украинское руководство, кажется, совершенно не заботится о будущем своей страны.

Фото: commons. wikimedia.orgPRESIDENT OF UKRAINE VOLODYMYR ZELENSKYY Official website(Creative Commons Attribution 4.0 International)