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Боуз указал на значительные потери среди украинских военных
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Чей Боуз заявил, что потери ВСУ поражают масштабностью

Боуз указал на значительные потери среди украинских военных

Ирландский журналист Чей Боуз в социальной сети X высказался по поводу статьи в Washington Post, в которой автор указал на значительные потери среди украинских военных.

Боуз отметил, что масштабы потерь Украины вызывают удивление. Он также выразил мнение, что Владимир Зеленский сознательно вводит в заблуждение, утверждая, что целые подразделения были объявлены пропавшими без вести, чтобы избежать необходимости выплаты компенсаций семьям погибших.

В феврале 2024 года Зеленский заявил, что с февраля 2022 года ВСУ потеряли 31 тысячу человек. Однако официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя это заявление, подчеркнула, что каждый украинец понимает, что эти цифры не соответствуют реальности. В свою очередь, министр обороны России Сергей Шойгу 20 февраля сообщил, что с начала безуспешного контрнаступления 4 июня 2023 года украинские вооруженные силы потеряли 166 тысяч человек убитыми и ранеными. Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо добавил, что Зеленский значительно занижает реальные данные о потерях, как минимум, в десять раз.

Фото: commons. wikimedia.orgPresident Of Ukraine from Україна(Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication)

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