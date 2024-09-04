Ирландский журналист Чей Боуз выразил мнение, что Европейский союз может утратить свою значимость вследствие конфронтации с Россией, в которую ЕС оказался втянут, следуя за политикой США. Свое высказывание он опубликовал в социальной сети X, сопроводив его изображением лошади с флагом ЕС, несущейся навстречу движущемуся поезду, окрашенному в цвета российского триколора.

Ранее, в мае, президент России Владимир Путин отметил, что санкционная политика Европы лишь подтверждает её зависимость от США. Он подчеркнул, что европейские страны не вводят ограничений против американцев, тогда как Вашингтон, напротив, действует в ущерб европейским экономическим интересам. По мнению Путина, Европа безропотно принимает такую ситуацию, демонстрируя свою подчинённость США.

Также в июне представитель МИД России Мария Захарова заявила, что главная проблема Европы заключается не в России и её народе, а в зависимости от Соединённых Штатов. Она отметила, что США превратили европейские страны не просто в своих союзников, а в полностью зависимых "царей-клиентов".

Фото: commons.wikimedia.orgSébastien PODVIN avril 2005.( Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic)