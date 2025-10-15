Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Соревнования по скалолазанию
© commons.wikimedia.org by Henning Schlottmann is licensed under Creative Commons Attribution 4.0 International license
Иван Петровский Опубликована сегодня в 2:50

Пять метров до уверенности в себе: спорт, который ломает барьеры без верёвок и страховки

Боулдеринг помогает укрепить сердце и снизить вес — данные Гарвардской медицинской школы

Боулдеринг разрушает главный страх, который удерживает многих от скалолазания — боязнь высоты. Здесь нет экстремальных обрывов, верёвок и снаряжения, но есть драйв, логика, сила и азарт, которые мгновенно захватывают.

Что такое боулдеринг и как он устроен

Боулдеринг (от англ. boulder - валун) — разновидность скалолазания, в которой высота трассы не превышает 4-5 метров. В залах под стенами лежат мягкие маты, снижающие риск травм. Поэтому падение здесь безопасно, а само занятие напоминает сочетание спортивной головоломки и танца.

На стене размещаются зацепы — камни и выступы разных форм. Они образуют трассы, или маршруты, которые спортсмен проходит, используя руки и ноги. Есть бонусные зацепы (дают дополнительные очки) и топ — финальная точка, за которую нужно ухватиться обеими руками, чтобы маршрут считался завершённым.

Трассы отличаются по сложности: чем дальше расположены зацепы и меньше их размер, тем больше требуется силы, гибкости и техники. Некоторые маршруты могут тянуться по наклонной поверхности или уходить почти под потолок.

Как определяют сложность

Сложность боулдеринговых трасс измеряют по двум шкалам — французской Font и американской V.

Во французской системе используют цифры, буквы и знак "+": например, 6A, 6B+, 7C. Чем выше значение — тем сложнее трасса. В шкале V стартуют с V0, и далее сложность возрастает с каждым числом: V1, V2, V3 и так далее.

Общая идея проста: предел сложности не установлен. Каждый год в мире появляются новые, ещё более изощрённые трассы, которые требуют изобретательности и невероятной выносливости.

Почему боулдеринг так популярен

1. Полезная нагрузка для сердца

Во время лазания пульс стабильно повышен. Если отдых между попытками короткий, тренировка превращается в полноценную кардиосессию, сопоставимую с интенсивным бегом или фитнесом.

2. Развитие силы

Боулдеринг задействует всё тело: плечи, предплечья, кисти, спину и пресс. Чтобы удержаться на стене, приходится напрягать даже те мышцы, о существовании которых вы раньше не подозревали. С каждым занятием сила растёт, и ранее невозможные маршруты становятся достижимыми.

3. Сжигание калорий

Скалолазание — один из самых энергозатратных видов активности. По данным Гарвардской медицинской школы, человек весом 70 кг тратит около 350 килокалорий за полчаса активного лазания. При учёте пауз это примерно 350-400 ккал за час — отличный способ поддерживать форму и снижать вес.

4. Улучшение гибкости

Чтобы достать до зацепа, нередко нужно выгнуться, закинуть ногу высоко или повернуться всем телом. Со временем тело становится подвижнее, суставы работают мягче, а связки растягиваются без усилий.

5. Развитие координации и равновесия

Боулдеринг требует точного расчёта центра тяжести. Ошибка — и вы уже на мате. С каждой тренировкой улучшается ощущение баланса, контроль движений и уверенность в собственном теле — навыки, полезные и вне спортзала.

6. Тренировка мышления

Каждый маршрут — это головоломка. Прежде чем начать, нужно продумать, куда поставить руку, как распределить вес, где сделать перехват. Спорт объединяет физическую силу и интеллектуальное планирование, что делает процесс похожим на шахматы на вертикальной доске.

Советы шаг за шагом: как подготовиться к первому занятию

  1. Разогрейте мышцы. Перед началом обязательно сделайте суставную разминку, а затем лёгкое кардио — прыжки, приседания, короткий бег.

  2. Попробуйте траверс. Перед маршрутами полазайте по крупным зацепам горизонтально — это поможет включить нужные группы мышц.

  3. Держите паузы короткими. Если между попытками отдыхать слишком долго, мышцы остывают, и можно травмироваться.

  4. Сосредоточьтесь на технике. Не пытайтесь пройти трассу на силе. Лучше двигаться плавно и точно, перенося вес с ноги на ногу.

  5. Слушайте инструктора. Опытный тренер подскажет, как правильно держать равновесие и экономить энергию.

Экипировка для боулдеринга

  • Скальники. Специальные туфли с жёсткой подошвой и узким носком, обеспечивающие сцепление с зацепами. Стоимость — от 3 000 ₽. Новичкам подойдут модели с плоской подошвой, а "клюв" оставьте профессионалам.

  • Магнезия. Порошок или шарик для подсушивания ладоней. Без неё руки будут скользить. Удобно носить в мешочке на поясе.

  • Удобная одежда. Легкая и эластичная — шорты, лосины, футболка. Главное, чтобы не сковывала движений.

  • Вода. Лазание требует выносливости, поэтому пейте регулярно, чтобы избежать обезвоживания.

Ошибки, последствия и альтернативы

  • Ошибка: начинать лазание без разминки.

  • Последствие: риск растяжения или боли в суставах.

  • Альтернатива: всегда делайте суставную и общую разминку перед каждой тренировкой.

  • Ошибка: полагаться только на силу рук.

  • Последствие: быстрое утомление и срывы с зацепов.

  • Альтернатива: развивайте технику переноса центра тяжести и работайте ногами.

  • Ошибка: слишком длинные перерывы между трассами.

  • Последствие: мышцы остывают, возрастает вероятность травм.

  • Альтернатива: отдыхайте по 1-2 минуты и поддерживайте темп.

А что если заниматься на улице?

Боулдеринг изначально появился именно на естественных валунах. На природе всё сложнее: нет разметки, зацепы непредсказуемы, а поверхность может быть скользкой. Зато впечатления от прохождения маршрута в горах или на берегу моря — совершенно особенные.

Для начала лучше тренироваться в зале, а к природным трассам переходить под руководством инструктора и с надёжной командой.

Плюсы и минусы боулдеринга

Плюсы:

  • безопасный спорт без высоты и верёвок;

  • развивает силу, гибкость и координацию;

  • помогает сжигать калории и снижать стресс;

  • подходит людям любого уровня подготовки.

Минусы:

  • требуется терпение — первые трассы будут даваться тяжело;

  • возможны мозоли и боли в пальцах после тренировок;

  • без тренера сложно освоить технику самостоятельно.

Несмотря на трудности, большинство новичков быстро втягиваются: ощущение полёта, концентрация и радость от преодоления себя становятся настоящей зависимостью.

FAQ

Как выбрать зал для боулдеринга?
Выбирайте клуб с мягкими матами, разнообразными трассами и опытными инструкторами. Хорошо, если есть прокат скальников.

Можно ли заниматься детям?
Да, боулдеринг подходит детям с 6-7 лет. Главное — под присмотром тренера и с соответствующими по высоте трассами.

Сколько стоит тренировка?
Разовое занятие в зале обойдётся примерно в 700-1000 ₽, абонемент на месяц — около 3 000-5 000 ₽.

Мифы и правда

  • Миф: боулдеринг — опасный спорт.

  • Правда: при занятиях в зале падения безопасны благодаря толстым матам.

  • Миф: нужно быть очень сильным.

  • Правда: техника и баланс важнее силы, а нужные мышцы развиваются постепенно.

  • Миф: лазание — это только для экстремалов.

  • Правда: большинство занимающихся — обычные люди, ищущие способ тренировать тело и разум.

3 интересных факта

  • Боулдеринг стал олимпийским видом спорта в 2020 году.

  • Считается, что его основателем был француз Пьер Алан, тренировавшийся на валунах Фонтенбло.

  • Профессионалы часто тренируются с мешками песка, чтобы имитировать сложность природных рельефов.

Боулдеринг — это не просто спорт, а способ познать свои физические и ментальные границы. Каждая трасса — маленькая победа, а каждая неудача — шаг к новому уровню. Он дарит чувство уверенности и вдохновения, которое не покидает даже за пределами зала.

