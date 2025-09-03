Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Евгений Сорокин Опубликована сегодня в 8:29

Ботулизм не пахнет и не имеет вкуса: как еда превращается в смертельную ловушку

Врач Столярова предупредила об опасности заражения ботулизмом через консервы

Ботулизм — одно из самых опасных инфекционных заболеваний, источником которого чаще всего становятся домашние консервы и мясные изделия. Врач-инфекционист Ольга Столярова в беседе с "Газетой.Ru" рассказала, как минимизировать риск заражения и какие правила безопасности следует соблюдать.

Почему ботулизм так опасен

Определить заражённый продукт невозможно — ни вкус, ни запах, ни внешний вид не выдают присутствия опасных бактерий. Даже вздутая крышка банки не всегда является признаком инфекции. Поэтому единственный способ защититься — строгое соблюдение гигиены и правил приготовления пищи.

Пять правил защиты от ботулизма

  1. Соблюдать чистоту. Регулярно мыть руки, тщательно дезинфицировать поверхности и кухонные принадлежности. Важно защищать кухню от грызунов и насекомых, а продукты — тщательно промывать перед готовкой.

  2. Разделять продукты. Сырые и готовые блюда должны обрабатываться разными ножами и разделочными досками, чтобы исключить перекрёстное заражение.

  3. Доводить пищу до готовности. Особенно важно кипятить супы и другие жидкие блюда. Ботулотоксин разрушается только при нагревании в течение 10-25 минут.

  4. Правильно хранить еду. Готовые блюда нельзя оставлять при комнатной температуре дольше двух часов. Это создаёт условия для развития бактерий.

  5. Использовать безопасные продукты и воду. Для приготовления стоит брать кипячёную или бутилированную воду, а овощи и фрукты тщательно мыть. Важно следить за сроками годности и качеством продуктов.

Как не допустить ошибки

Эксперт подчёркивает: домашние консервы и копчёности требуют особого внимания. При малейших сомнениях в их безопасности лучше отказаться от употребления. Здоровье в этом случае важнее сохранения заготовок.

Соблюдение простых правил помогает предотвратить развитие инфекции, которая при заражении протекает крайне тяжело и может угрожать жизни.

