Врачи борются за жизни пострадавших от ботулизма после домашних консервов

В Дагестане врачи борются за жизни пяти человек, которые заразились ботулизмом после употребления домашних консервированных заготовок. По данным пресс-службы Минздрава республики, пострадавшие — жители двух семей, доставленные в Республиканский центр инфекционных болезней (РЦИБ).

"Сейчас они чувствуют себя уже лучше", — сообщили в ведомстве.

По словам представителей центра, пациентам была оказана неотложная помощь, подключены реаниматологи, проведено введение антиботулинической сыворотки.

"Сразу две семьи с тяжёлыми формами ботулизма сейчас спасают врачи. Реаниматологи делают всё возможное для сохранения жизни и здоровья людей", — указано в Telegram-канале Минздрава Дагестана.

Случай вновь привлёк внимание к одной из самых опасных инфекций — ботулизму, от которого ежегодно страдают десятки россиян. Несмотря на развитие медицины, заболевание по-прежнему смертельно опасно при несвоевременном обращении.

Что такое ботулизм

Ботулизм — это острое токсико-инфекционное заболевание, вызываемое воздействием ботулотоксина - яда, который выделяет бактерия Clostridium botulinum. Этот микроб способен жить без кислорода и активно размножается в герметично закрытых банках, особенно при комнатной температуре.

Токсин относится к самым сильным в природе: доза в несколько микрограммов может быть смертельной.

"Ботулотоксин в десятки тысяч раз токсичнее цианида. Он поражает нервную систему, блокируя передачу сигналов от мозга к мышцам", — поясняют инфекционисты.

Почему домашние консервы — главный источник опасности

Возбудитель ботулизма живёт в почве и на поверхности овощей. При консервировании, если продукт не подвергся достаточной термообработке, споры бактерий выживают и начинают размножаться.

Особенно опасны:

домашние овощные консервы (грибы, баклажаны, перец, фасоль);

солёная рыба и вяленое мясо;

домашние колбасы и паштеты;

консервы без стерилизации или с нарушенной крышкой.

Если банка вздулась, выделяет жидкость, имеет неприятный запах — употреблять её категорически нельзя.

"Одной ложки заражённого продукта достаточно, чтобы вызвать тяжёлое отравление. Ботулизм развивается стремительно и поражает жизненно важные органы", — предупреждают врачи РЦИБ.

Как проявляется ботулизм

Первые симптомы появляются через 4-36 часов после употребления заражённой пищи. Иногда инкубационный период растягивается до двух суток.

Типичные признаки:

тошнота, рвота, боль в животе;

затруднение глотания, сухость во рту;

расфокусированное зрение, "туман" перед глазами, двоение;

слабость, головокружение;

осиплость голоса, нарушение дыхания.

"Иногда пациенты сначала думают, что отравились обычными продуктами. Но уже через несколько часов развиваются неврологические симптомы — опускаются веки, тяжело дышать, невозможно глотать воду", — поясняют специалисты инфекционного центра.

Без срочной медицинской помощи возможен паралич дыхательной мускулатуры и смерть от удушья.

Как лечат ботулизм

Главное — немедленно обратиться в больницу. Самолечение при ботулизме недопустимо.

Врач назначает:

введение противоботулинической сыворотки (чем раньше — тем выше шанс на выздоровление);

промывание желудка и кишечника;

инфузионную терапию (введение растворов для детоксикации);

при необходимости — подключение к аппарату искусственной вентиляции лёгких.

"Каждая минута при ботулизме имеет значение. Чем раньше введён антидот, тем выше вероятность полного восстановления", — отмечают врачи.

Советы шаг за шагом: как избежать заражения ботулизмом

Не используйте вздутые банки. Даже если крышка приоткрылась лишь немного, токсин может быть внутри. Тщательно мойте овощи и зелень. Споры бактерий часто остаются на земле и кожуре. Стерилизуйте посуду и крышки. Кипячение банок не менее 20 минут. Не консервируйте мясо, рыбу и грибы дома. Эти продукты особенно опасны. Храните заготовки в холодильнике. При низких температурах развитие бактерий замедляется. Не пробуйте "на вкус" подозрительные продукты. Даже микродоза токсина смертельно опасна. Не покупайте домашние заготовки у незнакомцев. Особенно на стихийных рынках.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

Ошибка: дегустировать содержимое банки, чтобы "проверить".

Последствие: риск мгновенного отравления ботулотоксином.

Альтернатива: утилизировать консервы при малейших признаках порчи.

Ошибка: кипятить заражённую банку, думая, что яд разрушится.

Последствие: ботулотоксин устойчив к температуре до 100 °C.

Альтернатива: выбрасывать консервы без вскрытия, обернув плотным пакетом.

Ошибка: лечиться самостоятельно.

Последствие: быстрое развитие паралича и дыхательной недостаточности.

Альтернатива: немедленно обратиться за медицинской помощью.

Питание и восстановление после ботулизма

После выписки из стационара пациентам рекомендуется щадящая диета:

лёгкие супы, каши, кисломолочные продукты;

отказ от жирной и острой пищи;

обильное питьё для восстановления водного баланса.

Полное восстановление организма занимает до 2-3 месяцев, особенно после тяжёлых форм заболевания.

Плюсы и минусы домашних заготовок