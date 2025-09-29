Ботулизм не подтвердился, но урок ясен: Роспотребнадзор дал жёсткое предупреждение

Управление Роспотребнадзора по Ханты-Мансийскому автономному округу опровергло сообщения о вспышке ботулизма в Мегионе. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Что произошло

Специалисты провели проверку по факту двух семейных случаев с подозрением на заболевание.

"Случаи заболевания зафиксированы только среди тех, кто употреблял консервированные грибы домашнего приготовления", — уточнили в Роспотребнадзоре.

Рисков для населения нет

Так как консервы не реализовывались через торговые точки, угрозы распространения ботулизма среди жителей города не существует.

Напоминание для населения

Роспотребнадзор призывает жителей округа: