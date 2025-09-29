Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Капельница
Капельница
© www.freepik.com by rawpixel.com is licensed under Free More info
Главная / Сибирский федеральный округ
Олег Белов Опубликована сегодня в 21:28

Ботулизм не подтвердился, но урок ясен: Роспотребнадзор дал жёсткое предупреждение

В ХМАО подтвердили два семейных случая ботулизма после домашних консервов

Управление Роспотребнадзора по Ханты-Мансийскому автономному округу опровергло сообщения о вспышке ботулизма в Мегионе. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Что произошло

Специалисты провели проверку по факту двух семейных случаев с подозрением на заболевание.

"Случаи заболевания зафиксированы только среди тех, кто употреблял консервированные грибы домашнего приготовления", — уточнили в Роспотребнадзоре.

Рисков для населения нет

Так как консервы не реализовывались через торговые точки, угрозы распространения ботулизма среди жителей города не существует.

Напоминание для населения

Роспотребнадзор призывает жителей округа:

  • строго соблюдать правила домашнего консервирования;

  • при первых признаках пищевого отравления незамедлительно обращаться к врачам.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

В ЯНАО с сентября вводят выплаты семьям без места в детсаду сегодня в 13:18

Нет места в садике? Теперь это компенсируют — в ЯНАО ввели новые выплаты

С сентября 2025 года семьи ЯНАО, не получившие место в детсаду, смогут оформить компенсацию: от 5,2 до 6,8 тыс. рублей в месяц по упрощённым правилам.

Читать полностью » Социальная стипендия для студентов колледжей ЯНАО установлена на уровне 1 674 рублей сегодня в 12:37

Проезд, жильё, деньги: что теперь полагается студентам в ЯНАО

В ЯНАО утвердили новые размеры стипендий и меры поддержки студентов колледжей: компенсации за проезд, суточные на практике и жильё в общежитиях.

Читать полностью » В Салехарде начали поэтапный запуск теплых остановок 26.09.2025 в 10:58

Где зима — часть жизни, там и остановки с батареями: как Салехард делает город теплее

В Салехарде открыли теплые остановки. Сейчас в городе действует 51 павильон с отоплением, где пассажиры могут ждать транспорт в тепле.

Читать полностью » В Югре прогнозируют открытие более 50 новых месторождений нефти 26.09.2025 в 9:18

Югра снова в чёрном золоте: регион готовится к новой волне нефтяной добычи

В Югре прогнозируют открытие более 50 новых нефтяных месторождений с запасами до 152 млн тонн. Работы сосредоточат в четырёх ключевых зонах округа.

Читать полностью » Кильтау: неприятный запах в Сургуте связан с вывозом осадка на поля 26.09.2025 в 8:11

Очистные под вопросом, воздух под угрозой: когда в Сургуте станет легче дышать

Запах от очистных в Сургуте обещают устранить после модернизации. Пока идёт пусконаладка, а ключевую проблему решит сертификация осадка.

Читать полностью » Основные покупатели квартир в ХМАО — жители Тюмени, Москвы и Петербурга 26.09.2025 в 7:18

Сначала нефть, потом квадратные метры: рынок жилья в Югре взлетел за год

Интерес россиян к недвижимости в Югре в 2025 году вырос почти в два раза. Чаще всего жильём интересуются жители Тюмени, Москвы и Петербурга.

Читать полностью » 26.09.2025 в 6:11

Залей, но не меньше двух: как одна АЗС в Югре едва не попала под санкции за редкость

«Калининграднефтепродукт» заявил, что фактов недолива топлива на АЗС № 53 не выявлено. Предостережение Росстандарта касалось лишь минимальной дозы в 2 литра.

Читать полностью » В Югре вырос интерес к поездкам в ОАЭ и Египет осенью 26.09.2025 в 5:18

Школа на паузе, чемодан — в руки: в Югре планируют отпуск на каникулах с выгодой

Югорчане на осенние каникулы чаще всего выбирают Турцию, Египет и ОАЭ. Причина — тёплый климат, прямые рейсы и доступные цены.

Читать полностью »

Новости
Авто и мото

АвтоВАЗ начнёт поставки Lada Iskra в Белоруссию в ноябре — представитель компании
Еда

Использованное растительное масло можно смешивать с овсянкой и использовать как корм для птиц
Спорт и фитнес

Butt wink — округление поясницы в приседе, которое появляется при уходе таза назад
Культура и шоу-бизнес

Личное письмо Джеймса Дина 1954 года продано на аукционе за 32,5 тыс. долларов
Садоводство

Белая горчица улучшает почву и снижает риск фитофторы
Общество

Эксперт Александр Дворянский рассказал о признаках мошенничества в рабочих чатах
Наука

Песчаные холмы длиной в километры найдены на дне Северного моря — Манчестерский университет
Советы и рекомендации

Психолог Алиса Метелина: страсть в отношениях угасает из-за рутины и отсутствия близости
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet