Российский пловец пропал в Босфоре: шансов на спасение почти не осталось

Ситуация с пропавшим в Босфоре российским пловцом Николаем Свечниковым продолжает оставаться напряжённой. По словам экспертов, время играет против спасателей, и вероятность благополучного исхода минимальна.

Шансы на спасение

Поисково-спасательная операция началась слишком поздно, что серьёзно снизило возможность обнаружить спортсмена живым.

"Чем позже начали, тем вероятность обнаружить живого человека ниже. К сожалению, единственное предположение, что пловец погиб. Шансов мало", — отметил эксперт отряда "ЛизаАлерт" Евгений Слизовский.

Возможные причины трагедии

Несмотря на опыт и подготовку Николая Свечникова, на воде его могли подстерегать различные опасности. Слизовский предположил, что фатальным фактором могло стать столкновение с другим участником заплыва, приведшее к травме головы. Ещё одна версия — переоценка собственных сил при прохождении сложного маршрута.

Контекст

Босфор считается одним из самых трудных проливов для плавания: сильные течения, высокая плотность судоходства и непредсказуемые погодные условия делают его опасным даже для опытных спортсменов.

Поиски Свечникова продолжаются, однако эксперты не скрывают: шансов на спасение остаётся крайне мало.